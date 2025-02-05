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Fenerbahçe - Erzurumspor FK Canlı İzle - Canlı Skor

Fenerbahçe - Erzurumspor FK Canlı İzle - Canlı Skor

14:415/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. haftasında evinde Erzurumspor FK’yı konuk ediyor.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. haftasında evinde Erzurumspor FK’yı konuk ediyor.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. haftasında evinde Erzurumspor FK’yı konuk ediyor. Ülker Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Adnan D. Kayatepe yönetecek. Sarı-lacivertliler ilk maçında deplasmanda Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup etti. Erzurumspor FK ise ilk maçında Göztepe’ye evinde 1-0 mağlup oldu. Peki, Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Erzurumspor FK canlı izleme linki ve A SPOR canlı yayın ekranı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Ülker Stadyumun’da oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak. Sarı-lacivertlilerde Mert, Livakovic, Becao ve Oosterwolde sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - ERZURUM FK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Erzurum FK maçı bu akşam saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşma
A SPOR
ekranlarından naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE - ERZURUM FK MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe:
Ertuğrul, Djiku, Çağlar, Yusuf, Osayi-Samuel, İsmail, Mert Hakan, Kostic, İrfan Can, Talisca, Cenk
Erzurumspor FK:
Göktuğ, Orhan, Mustafa, Yakup, Salih, Azubuike, Sefa, Giorbelidze, Teklic, Koray, Mamba

FENERBAHÇE - ERZURUM FK CANLI SKOR

FENERBAHÇE - ERZURUM FK CANLI İZLE

Fenerbahçe - Erzurum FK maçını canlı izlemek için

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI PUAN DURUMU



#Fenerbahçe
#Erzurumspor FK
#Ziraat Türkiye Kupası

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