Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. haftasında evinde Erzurumspor FK’yı konuk ediyor.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. haftasında evinde Erzurumspor FK’yı konuk ediyor. Ülker Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Adnan D. Kayatepe yönetecek. Sarı-lacivertliler ilk maçında deplasmanda Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup etti. Erzurumspor FK ise ilk maçında Göztepe’ye evinde 1-0 mağlup oldu. Peki, Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Erzurumspor FK canlı izleme linki ve A SPOR canlı yayın ekranı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Ülker Stadyumun’da oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak. Sarı-lacivertlilerde Mert, Livakovic, Becao ve Oosterwolde sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
FENERBAHÇE - ERZURUM FK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
FENERBAHÇE - ERZURUM FK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Erzurum FK maçı bu akşam saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşma
A SPOR
ekranlarından naklen yayınlanacak.
FENERBAHÇE - ERZURUM FK MAÇ KADROSU
FENERBAHÇE - ERZURUM FK MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
MUHTEMEL 11’LER
Fenerbahçe:
Ertuğrul, Djiku, Çağlar, Yusuf, Osayi-Samuel, İsmail, Mert Hakan, Kostic, İrfan Can, Talisca, Cenk
Erzurumspor FK:
Göktuğ, Orhan, Mustafa, Yakup, Salih, Azubuike, Sefa, Giorbelidze, Teklic, Koray, Mamba
FENERBAHÇE - ERZURUM FK CANLI SKOR
FENERBAHÇE - ERZURUM FK CANLI SKOR
FENERBAHÇE - ERZURUM FK CANLI İZLE
FENERBAHÇE - ERZURUM FK CANLI İZLE
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI PUAN DURUMU
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI PUAN DURUMU
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#Erzurumspor FK
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