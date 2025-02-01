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Fenerbahçe eski günlerine dönüyor: Sol beke sürpriz sambacı

Fenerbahçe eski günlerine dönüyor: Sol beke sürpriz sambacı

14:271/02/2025, Cumartesi
G: 1/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu’nun transfer olmasından bugüne sol bekte istikrar sağlanamadı. Sarı-lacivertliler bu mevkide sürekli değişiklikler yaşadı. Jose Mourinho sol bekte kalıcı bir çözüm arıyor. Fenerbahçe 21 yaşındaki Brezilyalı yıldız için 8+2 milyon euro teklifte bulundu. Kulüp teklifi kabul etmesi halinde yıldız futbolcu İstanbul’a gelecek. Detaylar haberimizde.

Fenerbahçe aradığı sol beki Brezilya'da buldu.


Transferde hız kesmeyen sarı-lacivertli ekip, Botafogo forması giyen Cuiabano'ya talip oldu.


Fotomaç'ın haberine göre Brezilyalı futbolcu için ilk etapta 6+2 milyon euro'luk teklifte bulunan Fenerbahçe teklifini yeniledi ve Cuiabano için oyuncunun kulübüne 8+2 milyon euro önerdi.


Öte yandan haberde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun oyuncuyla görüşme gerçekleştirdiği de iddia edildi.


Botafogo formasını 31 karşılaşmada terleten 21 yaşındaki futbolcu kaydettiği 4 gol ve 2 asist ile takımına skor katkısı sağladı.


Cuiabano kimdir, kaç yaşında?



Cuiabano, tam adıyla Luis Eduardo Soares da Silva, 16 Şubat 2003 doğumlu Brezilyalı profesyonel futbolcudur.


Defans mevkiinde, özellikle sol bek pozisyonunda oynayan Cuiabano, şu an Brezilya'nın Série A liginde mücadele eden Botafogo FR takımında forma giymektedir.


Geçtiğimiz sezon Botafogo formasıyla 56 maça çıkıp 8 gol ve 3 asistlik performans göstermiştir.


#Fenerbahçe
#Cuiabano
#Botafogo

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