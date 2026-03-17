Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe evinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Fenerbahçe - Gaziantep FK canlı skor, canlı anlatım ve ilk 11'lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Oosterwolde, Yiğit Efe, Brown, Levent, Guendouzi, Kante, Asensio, Musaba, Nene, Cherif.
Gaziantep FK: Mustafa Burak, Perez, Mujakic, Melih, Bayo, Kozlowski, Abena, Gassama, Tayyip Talha, Kabadayı, Maxim.