Fenerbahçe Mesut Özil ile anlaştı: Sözleşme detayları belli oldu
Fenerbahçe Mesut Özil ile anlaştı: Sözleşme detayları belli oldu
Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak istediği Mesut Özil ile anlaşma sağlandı. Yıldız oyuncu sarı-lacivertli takımla 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Haber MerkeziDHA
Fenerbahçeli taraftarları sevindiren haber geldi. Sarı-lacivertlilerin yıllardır hayalini kurduğu Mesut Özil, Fenerbahçe forması giyecek.
5 milyon euro kazanacak
Amerika Birleşik Devletleri'nden de teklif alan Mesut Özil, hem Fenerbahçeli olması hem de yoğun ısrarlar nedeniyle sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etti. MLS ekibi DC United'ın özellikle yüksek bir ücret, kulüpten hisse ve pilot takım kurma yetkisi önerdiği Özil, Fenerbahçe taraftarının önünde oynama hayali nedeniyle rotasını İstanbul'a çevirdi. Sarı-lacivertli kulüple 3.5 yıllık anlaşma imzalayacak Özil'in, ligin ikinci yarısındaki maaşını İngiliz kulübü Arsenal ödeyecek. Yeni sezonla birlikte 2.5 milyon euro imza parası alacak olan Özil yıllık ise 5 milyon euro kazanacak.
Kupa koleksiyoncusu Özil
Kariyerinde Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Mesut Özil, İngiltere'de Arsenal ile 4 lig kupası, 2 Süper Kupa; İspanya'da Real Madrid ile 1 lig şampiyonluğu, 1 de Süper Kupa kazandı. Özil, Almanya'da Werder Bremen ile de bir lig kupası sevinci yaşadı.
Kısıklı'da oturacak
Eşi Amine Gülşe ile İstanbul Kısıklı'da büyük bir arazide yaptırdığı villada kalacak olan Mesut Özil, evin her ayrıntısıyla da kendisi ilgilendi. Cimnastik salonu ve tenis kortu da bulunan evinde yaşayacak Özil, villadaki son çalışmalar bitene kadar farklı bir adreste kalacak.
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