Fenerbahçe Mesut Özil ile anlaştı: Sözleşme detayları belli oldu

Fenerbahçeli taraftarları sevindiren haber geldi. Sarı-lacivertlilerin yıllardır hayalini kurduğu Mesut Özil, Fenerbahçe forması giyecek.

5 milyon euro kazanacak

Amerika Birleşik Devletleri'nden de teklif alan Mesut Özil, hem Fenerbahçeli olması hem de yoğun ısrarlar nedeniyle sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etti. MLS ekibi DC United'ın özellikle yüksek bir ücret, kulüpten hisse ve pilot takım kurma yetkisi önerdiği Özil, Fenerbahçe taraftarının önünde oynama hayali nedeniyle rotasını İstanbul'a çevirdi. Sarı-lacivertli kulüple 3.5 yıllık anlaşma imzalayacak Özil'in, ligin ikinci yarısındaki maaşını İngiliz kulübü Arsenal ödeyecek. Yeni sezonla birlikte 2.5 milyon euro imza parası alacak olan Özil yıllık ise 5 milyon euro kazanacak.

Kupa koleksiyoncusu Özil

Kariyerinde Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Mesut Özil, İngiltere'de Arsenal ile 4 lig kupası, 2 Süper Kupa; İspanya'da Real Madrid ile 1 lig şampiyonluğu, 1 de Süper Kupa kazandı. Özil, Almanya'da Werder Bremen ile de bir lig kupası sevinci yaşadı.

Fenerbahçe Ahmed Kutucu'yu kiralıyor Transfer dönemiyle birlikte takımlar kadrolarını kuvvetlendirmek için çalışmalara başladı. Sezon başında iddialı bir takım kuran Fenerbahçe'de devre arasını boş geçmek istemiyor.Teknik heyetin kararı bekleniyorNTV Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, Almanya Bundesliga takımlarından Schalke 04 forması giyen Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Teknik heyetin onay vermesi halinde milli oyuncu, satın alma opsiyonuyla kiralanacak.Kiralama bedeli ödenmeyecekTürkiye'de oynamaya sıcak bakan Ahmed Kutucu için Schalke ile görüşen Fenerbahçe, 20 yaşındaki oyuncusu için kiralama bedeli ödemeyecek. İsteğe bağlı olarak sezon sonunda milli yıldızın bonservisini 2 milyon euro karşılığında alacak.Bu sezon 8 kez Schalke 04 forması giyen Ahmed Kutucu 1 gol ile oynadı.Fatih Karagümrük Fenerbahçeli Papiss Cisse'nin peşinde

Kısıklı'da oturacak

Eşi Amine Gülşe ile İstanbul Kısıklı'da büyük bir arazide yaptırdığı villada kalacak olan Mesut Özil, evin her ayrıntısıyla da kendisi ilgilendi. Cimnastik salonu ve tenis kortu da bulunan evinde yaşayacak Özil, villadaki son çalışmalar bitene kadar farklı bir adreste kalacak.

Fatih Karagümrük Fenerbahçeli Papiss Cisse'nin peşinde Transfer dönemiyle birlikte takımlar kadrolarını kuvvetlendirmek için çalışmalara başladı. Bu takımlardan birisi de Fatih Karagümrük. Kadrosuna kattığı yıldız isimlerle adından sıkça söz ettiren Karagümrük, transfer de hız kesmiyor.Karagümrük Cisse'yi istiyorTRT Spor'un haberine göre İstanbul ekibi, Fenerbahçe'nin 35 yaşındaki golcü oyuncusu Papiss Cisse'yi de kadrosuna katmak istiyor. Devre arası transfer döneminde Emre Çolak, Borini, Bertolacci, Gaston Campi ve Vegar Eggen Hedenstad'ı renklerine bağlayan Karagümrük'de sıradaki hedef Papiss Cisse olmuş durumda.Sezon başında Fenerbahçe'ye bonservissiz gelen Senegalli oyuncu, 13 karşılaşmada sarı-lacivertli formayı giydi. Cisse bu maçlarda 3 gol ve 1 asistle oynadı. Karagümrük Trabzonspor'dan transfer yaptıSüper Lig'e bu sezon yükselen Fatih Karagümrük'ün devre arasında yaptığı transferler👇▪#FabioBorini▪#AndreaBertolacci▪#EmreÇolak▪#GastonCampi▪#VegarHedenstad https://t.co/KX699oR1pE— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 5, 2021