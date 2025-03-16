Fenerbahçe - Samsunspor | Canlı skor - Canlı sonuç

Trendyol Süper Lig 28. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 20.30'da başladı. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Hakem Cihan Aydın düdük çalıyor.





Sarı-lacivertliler lider Galatasaray ile arasında iki maç fazlasıyla açılan 10 puanlık farkı 7'ye indirmek için sahaya çıkıyor.





Ligde 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Samsunspor, 50 puanla üçüncü sırada yer alıyor.





FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Skriniar, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz, Tadic, Talisca, Dzeko.

Samsunspor: Okan, Bola, Van Drongelen, Yunus Emre, Zeki, Bennasser, Celil, Holse, Emre, Schindler, Mouandilmadji.





Maçtan dakikalar:

2' Oğuz Aydın'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Edin Dzeko istediği vuruşu yapamadı.

14' Dusan Tadic'in ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Edin Dzeko'nun kafa vuruşunda Okan Koçuk topa hakim olmayı başardı.

32' Talisca'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda kalenin solundan auta giden topa Okan Koçuk hakim oldu.

İKİNCİ YARI

52' Soner Aydoğdu'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Marius Mouandilmadji'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin yanından az farkla auta çıktı.

73' Fenerbahçe gole yaklaştı. Sebastian Szymanski'nin kafa vuruşu direkten dışarıya gitti.

75' Marius Mouandilmadji, hakem Cihan Aydın'a dokunduğu için ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildi.





FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR CANLI SKOR





Maçtan notlar:

Real Madrid forması giyen eski Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler, karşılaşmayı Kadıköy'de takip etti.

👀 Fenerbahçe’nin eski oyuncusu milli futbolcu Arda Güler, Fenerbahçe x Reeder Samsunspor maçını takip etmek üzere tribünde! | #FBvSAM pic.twitter.com/qToC5eSRg8 — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 16, 2025





Livakovic 15 resmi maç sonra 11'de

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, 15 resmi maç sonra ilk 11'e döndü. Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Livakovic, bu süreçte ligde 7, Avrupa'da 6 ve Türkiye Kupası'nda 2 mücadelede forma giyemedi. İlk 11'de son müsabakasına 13 Ocak'ta Konya deplasmanında çıkan Livakovic, 15 maç sonra ilk 11'de görev aldı.





Saint-Maximin ve Cenk Tosun kadroda yer almadı

Fenerbahçe'nin tecrübeli hücumcuları Allan Saint-Maximin ve Cenk Tosun, Reeder Samsunspor karşısında kadroya dahil edilmedi. Her iki oyuncunun da teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerde Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü de sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.





İsmail Yüksek ve Levent Mercan yetişti

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan İsmail Yüksek ile Levent Mercan kadroya dahil edildi. Sakatlığını atlattıktan sonra Rangers maçı kamp kadrosunda yer alan İsmail, ağrıları nedeniyle maç kadrosuna alınmamıştı. Her iki oyuncu da Rangers dönüşü tek idmanla takımda çalışmasına rağmen yedekler arasında yer aldı.





Çanakkale Zaferi unutulmadı

Fenerbahçe Kulübü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünü unutmadı. Karşılaşma öncesinde Çanakkale türküsü çalınırken, koreografi gösterisi gerçekleştirildi.





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