Trendyol Süper Lig 28. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.





Samsunspor'da Marius Mouandilmadji, 75. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı görerek oyun dışı kaldı.





Bu sonucun ardından Fenerbahçe, puanını 62 yaparak maç fazlasıyla açılan puan farkını 9'a indirdi.





Ligde 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Samsunspor, 51 puanla üçüncü sırada yer aldı.





Milli ara sonrası Fenerbahçe deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.





Maçtan dakikalar:

2' Oğuz Aydın'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Edin Dzeko istediği vuruşu yapamadı.

14' Dusan Tadic'in ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Edin Dzeko'nun kafa vuruşunda Okan Koçuk topa hakim olmayı başardı.

32' Talisca'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda kalenin solundan auta giden topa Okan Koçuk hakim oldu.

İKİNCİ YARI

52' Soner Aydoğdu'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Marius Mouandilmadji'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin yanından az farkla auta çıktı.

73' Fenerbahçe gole yaklaştı. Sebastian Szymanski'nin kafa vuruşu direkten dışarıya gitti.

75' Marius Mouandilmadji, hakem Cihan Aydın'a dokunduğu için ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildi.





90' Sağdan kazanılan korner atışını Mert Hakan Yandaş kullandı. Kale sahası içinde yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.





90+2' Fenerbahçe gole yaklaştı. Oğuz Aydın'ın soldan ortasında arka direğe hareketlenen İrfan Can Kahveci, kale önündeki Dzeko'ya indirdi. Bu futbolcunun yakın mesafeden kafa vuruşunda top yandan auta gitti.





90+7' Sağdan kazanılan korner atışında İrfan Can Kahveci kale sahasına ortaladı. Savunmanın arasından Dzeko kafayı vurdu ancak Okan Kocuk son anda köşeye giden topu uzaklaştırmayı başardı.

📹 Okan Kocuk'un maçın son anlarında yaptığı kritik kurtarış!pic.twitter.com/VKJxnMNf3u — SPOR (@yenisafakspor) March 16, 2025





FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇ SONUCU





FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe - Samsunspor maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.





Samsunspor'un maç sonu paylaşımı:





Maçtan notlar:

Real Madrid forması giyen eski Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler, karşılaşmayı Kadıköy'de takip etti.

👀 Fenerbahçe’nin eski oyuncusu milli futbolcu Arda Güler, Fenerbahçe x Reeder Samsunspor maçını takip etmek üzere tribünde! | #FBvSAM pic.twitter.com/qToC5eSRg8 — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 16, 2025





Livakovic 15 resmi maç sonra 11'de

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, 15 resmi maç sonra ilk 11'e döndü. Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Livakovic, bu süreçte ligde 7, Avrupa'da 6 ve Türkiye Kupası'nda 2 mücadelede forma giyemedi. İlk 11'de son müsabakasına 13 Ocak'ta Konya deplasmanında çıkan Livakovic, 15 maç sonra ilk 11'de görev aldı.





Saint-Maximin ve Cenk Tosun kadroda yer almadı

Fenerbahçe'nin tecrübeli hücumcuları Allan Saint-Maximin ve Cenk Tosun, Reeder Samsunspor karşısında kadroya dahil edilmedi. Her iki oyuncunun da teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerde Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü de sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.





İsmail Yüksek ve Levent Mercan yetişti

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan İsmail Yüksek ile Levent Mercan kadroya dahil edildi. Sakatlığını atlattıktan sonra Rangers maçı kamp kadrosunda yer alan İsmail, ağrıları nedeniyle maç kadrosuna alınmamıştı. Her iki oyuncu da Rangers dönüşü tek idmanla takımda çalışmasına rağmen yedekler arasında yer aldı.





Ligde ilk kez evinde gol atamadı

Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk kez bir iç saha mücadelesinde gol atmayı başaramadı. Şu ana dek evinde 12 lig müsabakasına çıkan sarı-lacivertliler, söz konusu müsabakaların tamamında en az 1 gol atmayı başarmıştı.





İç sahada 9 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Fenerbahçe, Kadıköy'de ligde 9 maçlık galibiyet serisini sürdüremedi. Bu sezon evinde son puan kaybını Galatasaray karşısında yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra sırasıyla Bodrum FK, Sivasspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Hatayspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Antalyaspor'u mağlup etmeyi başarmıştı.





Evinde Samsun'u yine yenemedi

Fenerbahçe, Samsunspor'u geçen senenin ardından bu sene de evinde mağlup edemedi. Geçtiğimiz sezon zirve yarışında çok kritik bir haftada rakibiyle 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, benzer senaryoyu bu sezon da yaşadı.





Çanakkale Zaferi unutulmadı

Fenerbahçe Kulübü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünü unutmadı. Karşılaşma öncesinde Çanakkale türküsü çalınırken, koreografi gösterisi gerçekleştirildi.





TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU



