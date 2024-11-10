Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı lacivertli takım 4-0 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Samet Akaydin, 54. dakikada penaltıdan Dusan Tadic, 82. dakikada Sofyan Amrabat ve 90+4. dakikada Saint Maximin kaydetti. Bu sonuçla birlikte sarı lacivertliler, milli araya moralle girdi.





Rakibini 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 26'ya yükseltti. Sarı lacivertlilerin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 5. Sivasspor ise 17 puanda kaldı.





Milli ara sonrasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Sivasspor ise sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.









Fenerbahçe-Sivasspor maç özeti

6. dakikada sağdan Tadic'in etkili ortasına altıpasta iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.





24. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan Mert Hakan'ın arka direğe kaleye paralel ortasına altıpasta topa ayak koyan Samet Akaydın, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.





30. dakikada hücum yönünün sağından Turgunbayev'in ortasına altıpas üzerinde iyi yükselen Radakovic'in kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.





44. dakikada sağdan Mert Hakan'ın ön direğe ortasında altıpasta topa ayak koyan En-Nesyri'nin vuruşunda, top yan direğe çarparak oyun alanının dışına çıktı.





45+6. dakikada soldan topla hareketlenen ve ceza sahasına giren Saint-Maximin'in uzak direğe plasesinde kaleci topu oyun alanına çeldi.





İlk yarıyı Fenerbahçe 1-0 önde tamamladı.





50. dakikada Mert Hakan Yandaş’ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan En-Nesyri, Dorde Nikolic’in müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun devamında VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.





54. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Dusan Tadic, kaleci Dorde Nikolic ile topu ayrı köşelere gönderdi. 2-0





68. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Samuel Moutoussamy’ın sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Dominik Livakovic meşin yuvarlağı kornere çeldi.





82. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Fred’in içeri çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı. Dönen topu ceza sahası dışında önünde bulan Sofyan Amrabat’ın beklemeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0





90+4. dakikada Sivasspor’un kullandığı kornerin ardından hızlı çıkan Fenerbahçe’de Sebastian Szymanski’in pasında topla buluşan Saint-Maximin, ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 4-0





Mücadele 4-0 sona erdi.









Rakip ceza sahası içerisine yerleşti

Fenerbahçe, bu sezon rakip ceza sahasında topla en fazla buluştuğu Süper Lig maçını Sivasspor karşısında oynadı. Sarı lacivertliler rakip yarı sahada 45 defa topla oynadı.





Fenerbahçe, bu sezon 7. kez kalesini gole kapattı

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe, evinde Sivasspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler Samet Akaydin, Dusan Tadic, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin’in golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı. Bu sezon tüm maçlarda kaleyi koruyan Dominik Livakovic, başarılı performans gösterirken elde edilen galibiyetlerde de önemli rol oynadı. Livakovic, kazanılan 8 mücadelenin 7’sinde kalesini gole kapatmayı başardı. Sarı-lacivertliler 11 lig maçında 9 gol yerken ligin en az gol yiyen ekibi konumunda yer alıyor.





Dusan Tadic, ligde 6. golüne ulaştı

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Sivasspor’u 4-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Dusan Tadic, 1 gole imza atarken gösterdiği performansla da galibiyette önemli rol oynadı. Mücadeleye kaptan olarak başlayan Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri’nin kaleci Nikolic tarafından düşürülmesi ile kazanılan penaltıda topu filelere göndererek 54. dakikada takımının 2. golünü kaydetti.





Dusan Tadic, bugünkü golüyle ligde bu sezon 6. golüne ulaştı. Deneyimli futbolcu bu sezon, Alanyaspor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Samsunspor ve Sivasspor maçlarında gol sevinci yaşadı. Sırp futbolcu, ligde 3 kez de gol pası verirken, UEFA Avrupa Ligi’nde de 1 golü bulunuyor. Teknik Direktör Jose Mourinho’nun değişmez isimlerinden olan Tadic, bu sezon 10’u ilk 11 olmak üzere 11 lig maçında da forma giydi.





Samet Akaydin, Fenerbahçe’de ilk golünü kaydetti

Sarı-lacivertlilerin ilk golü 24. dakikada Samet Akaydin’in ayağından geldi. 2022-2023 sezonu ara transfer döneminde takıma dahil olan Samet, sarı-lacivertli forma altında da bir ilke imza attı. Deneyimli futbolcu, 3. sezonunu yaşadığı takımda ilk kez gol kaydetti. Samet Akaydin geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Yunan ekibi Panathinaikos’ta geçirdi. 30 yaşındaki futbolcu Süper Lig’de son olarak 9 Ocak 2023’te Başakşehir ile oynanan müsabakada gol atmıştı. Sivasspor maçına 11’de başlayan Samet Akaydin, bu sezon ilk kez 11’de sahaya çıkarken 90 dakika sahada kaldı.









Fenerbahçe-Sivasspor: 4-0 maç özeti izle





İki takımın maça başladıkları ilk 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Samet, Kostic, Amrabat, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Maximin, En-Nesyri

Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Sundberg, Turgunboev, Poungouras, Samuel, Charisis, Garry Rodrigues, Keita Balde, Koita













Fenerbahçe-Sivasspor maçından notlar

Yaşadığı sakatlık sonrası ön çapraz bağ operasyonu geçiren Jayden Oosterwolde’nin yanı sıra tedavisi süren İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder kadroda yer almadı. Trabzonspor maçında sakatlanan ve AZ Alkmaar maçında riske edilmeyen Alexander Djiku ise yedek başladı. Levent Mercan ise teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı.





Samet Akaydin ve Mert Hakan Yandaş ilk kez 11’de

Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydin ile Mert Hakan Yandaş ligde ilk kez 11 başladı. Samet, bu sezon sadece Samsunspor maçında süre alırken, Mert Hakan ise 5 karşılaşmada sonradan dahil oldu.





Atatürk’e saygı duruşu ve anma

10 Kasım nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk anıldı. Müsabaka öncesi Atatürk’ün sevdiği şarkılar stat hoparlöründen çalınırken, futbolcular ve hakemler seremoniye "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz" pankartıyla çıktı. Maraton Tribünü’nde dev Türk bayrağı ile Mustafa Kemal Atatürk’ün gözlerinin yer aldığı pankart açıldı. Kuzey tribününde "Her günümüz sensin" pankartlar yer aldı.













Jose Mourinho tribünde

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında AZ Alkmaar ile deplasmanda oynanan müsabakada cezası nedeniyle tribünde oturan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Net Global Sivasspor karşısında da tribünde yer aldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor karşılaşmasının ardından Jose Mourinho'ya 1 maç, kaleci antrenörü Sandro Zufic'e de kırmızı kart cezasının haricinde 2 maç ceza vermişti.





Bright Osayi-Samuel 100. lig maçına çıktı

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, Net Global Sivasspor karşılaşmasıyla Süper Lig'deki 100. maçına çıktı. 2020-2021 sezonunun devre arasında sarı-lacivertli takıma transfer olan Osayi-Samuel, 30 Ocak 2021'de oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında giydiği Fenerbahçe formasıyla 149 resmi maça çıkmıştı. 26 yaşındaki futbolcu, Net Global Sivasspor karşısında Süper Lig'de 100. maçına çıkarken, sarı-lacivertli takımla 150. resmi maçını oynadı.











