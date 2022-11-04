Spor Türk takımlarına UEFAdan dev gelir 43 milyon euro
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Türk takımlarına UEFA'dan dev gelir: 43 milyon euro

Türkiye, Avrupa kupalarında 4 takımla yoluna ederken, kulüplerin toplam UEFA kazancı 43 milyon euroya yaklaştı. UEFA para ödüllerinde an itibarıyla en fazla geliri Trabzonspor elde etti.

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Haber Merkezi AA
Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor UEFAdan ne kadar para kazandı?
Takımlarımız Avrupa kupalarında yollarına devam ediyor.

Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımız kasalarını doldurdu. Trabzonspor, Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un toplam UEFA kazancı 43 milyon euroya yaklaştı.

Trabzonspor'a 14,4 milyon euro

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda elenen bordo-mavili kulüp, bu kalemden teselli mahiyetinde 5 milyon euroyla ödüllendirildi.

Yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Trabzonspor, 3,63 milyon euroluk katılım bedelinin yanı sıra performanstan 1,95 milyon euro, katsayıdan da 1,32 milyon euro kazandı.

Yaklaşık 2,5 milyon euroluk market geliriyle birlikte bordo-mavililer toplamda 14,4 milyon euronun sahibi oldu.

Fenerbahçe'nin ödülü 13,9 milyon euro

Şampiyonlar Ligi'ne ön elemede veda eden ve Avrupa Ligi'nde boy gösteren Fenerbahçe, lige katılımından 3,63 milyon euro, performanstan 3,36 milyon euro ve katsayıdan 2,9 milyon euroluk ödülü hanesine yazdırdı.

Sarı-lacivertli ekip ayrıca grup maçlarını lider tamamladığı için 1,1 milyon euro ve son 16'ya kaldığı gerekçesiyle de 0,5 milyon euro alacak.

Market kaleminden de Trabzonspor gibi 2,5 milyon euro kazanacak Fenerbahçe, toplamda 13,9 milyon euroluk gelire ulaşmış durumda.

Başakşehir 7,2, Sivasspor 6,7 milyon euro gelir elde etti

Konferans Ligi'nde mücadele eden Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor, lige katılımdan 2,94'er milyon euro, grup lideri olarak son 16 turuna çıktıkları için 1,25'er milyon euroluk edinime ulaştı.

Başakşehir gruptaki performansı ve katsayıdan toplam 3,1 milyon euro kazanırken, Sivasspor ise aynı kalemlerden 2,52 milyon euroyu kasasına koydu.

Böylece market kalemi hariç Başakşehir 7,2 milyon euro, Sivasspor da 6,7 milyon euronun sahibi oldu.

Bu arada Avrupa kupalarına Konferans Ligi 3. eleme turunda veda eden Arabam.com Konyaspor da dayanışma ödülleri çerçevesinde dağıtılan 0,55 milyon euro ile yetindi.

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