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Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Haber Merkezi
12:323/04/2025, Perşembe
G: 3/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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MHK, Süper Lig'in 30. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.
MHK, Süper Lig'in 30. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Merkez Hakem Kurulu (MHK), Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemini açıkladı. Peki, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının kim yönetecek, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi kim oldu?

Süper Lig'in 30. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK), yapmış olduğu açıklama ile Süper Lig'de bu hafta görev yapacak isimleri duyurdu. Merak edilen hakemlerden birisi de Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasını yönetecek isimdi.


Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi kim oldu?

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi Mehmet Türkmen oldu.


Ligde 30. hafta maçlarının hakemleri şöyle:
Yarın:

20.00 Adana Demirspor-Bellona Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu


5 Nisan Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor: Oğuzhan Çakır

16.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: Çağdaş Altay

19.00 Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor: Ümit Öztürk


6 Nisan Pazar:

13.30 Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK: Arda Kardeşler

16.00 Atakaş Hatayspor-ikas Eyüpspor: Burak Pakkan

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Mehmet Türkmen


7 Nisan Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Kadir Sağlam

20.00 Göztepe-Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe




#Fenerbahçe
#Trabzonspor
#Süper Lig

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