Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Merkez Hakem Kurulu (MHK), Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemini açıkladı. Peki, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının kim yönetecek, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi kim oldu?
Süper Lig'in 30. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK), yapmış olduğu açıklama ile Süper Lig'de bu hafta görev yapacak isimleri duyurdu. Merak edilen hakemlerden birisi de Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasını yönetecek isimdi.
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi kim oldu?
Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi Mehmet Türkmen oldu.
20.00 Adana Demirspor-Bellona Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu
13.30 Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor: Oğuzhan Çakır
16.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: Çağdaş Altay
19.00 Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor: Ümit Öztürk
13.30 Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK: Arda Kardeşler
16.00 Atakaş Hatayspor-ikas Eyüpspor: Burak Pakkan
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Mehmet Türkmen
20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Kadir Sağlam
20.00 Göztepe-Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe