Süper Lig'in 30. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK), yapmış olduğu açıklama ile Süper Lig'de bu hafta görev yapacak isimleri duyurdu. Merak edilen hakemlerden birisi de Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasını yönetecek isimdi.