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Derbide kırmızı kart görenler cezalarını kupada mı yoksa ligde mi çekecek?

Derbide kırmızı kart görenler cezalarını kupada mı yoksa ligde mi çekecek?

Ömer Çelikbaşlı
11:263/04/2025, Perşembe
G: 3/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Galatasaray, adını yarı finale yazdırdı. Bu karşılaşmada birden fazla kırmızı kart çıktı. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray maçında kırmızı kart gören isimler cezalarını kupada mı yoksa ligde mi çekecek? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde derbide Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe, rakibine 2-1 yenilerek organizasyona veda etti.

Sahada gerginlik yaşandı

Derbinin 84. dakikasında oyuncular arasında uzun süren gerilim yaşandı.

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Mert Müldür ile Galatasaray'ın santrforu Victor Osimhen gerginliği büyüyerek futbolcular arasında arbedeye dönüştü.

Yaklaşık 2 dakika süren gerginlik oyuncu değişikliklerinin ardından oyunun başlamasıyla son buldu.

Oyundan çıkan Barış Alper, Fenerbahçe yedek kulübesinin önünden geçerken tekrar tırmanan gerilim, 90+4. dakikaya kadar sürdü ve sonucunda 4 isim kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbide kartlar havada uçuştu.

Müsabakada Galatasaray'dan 2 oyuncu yedek kulübesinde kırmızı kart görürken sahada da sarı-kırmızılı 4 isim sarı kartla cezalandırıldı.

Fenerbahçe'den de 1 isim kulübede kırmızı kart görürken sahada 5 isme sarı kart gösterildi.

Derbide toplamda 3 kırmızı, 9 sarı kart çıkarken teknik heyetlerden isimler de kartla cezalandırıldı.

Karşılaşma sonrasında FIFA Kokartlı Eski Hakem Aleks Taşcıoğlu, Yeni Şafak Spor Youtube kanalında mücadeledeki hakem performansını değerlendirdi.

En çok merak edilen konulardan birisi de; Fenerbahçe-Galatasaray maçında kırmızı kart gören isimlerin cezalarını kupada mı yoksa ligde mi çekeceği.

Konuyla ilgili konuşan Taşcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Direkt kırmızı kartlarda eğer 4 müsabakaya kadar, müsabakadan men cezası alırsan yani bir, iki, üç; yine aynı şekilde aynı kategoride ligse lig, kupaysa kupada cezanı çekiyorsun. 4 ve üzeri ceza gelirse, sıradaki ilk resmi müsabakada cezasını çekmeye başlıyor."

#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Türkiye Kupası

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