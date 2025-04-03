"Direkt kırmızı kartlarda eğer 4 müsabakaya kadar, müsabakadan men cezası alırsan yani bir, iki, üç; yine aynı şekilde aynı kategoride ligse lig, kupaysa kupada cezanı çekiyorsun. 4 ve üzeri ceza gelirse, sıradaki ilk resmi müsabakada cezasını çekmeye başlıyor."