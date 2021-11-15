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Vitor Pereira'nın gözdesi takımdan ayrılıyor

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertli takımda gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor. Teknik direktör Vitor Pereira'nın Portekiz'den transfer ettiği ve yatırım amaçlı gördüğü Miguel Crespo, sarı-lacivertli takımda istenileni veremeyince yolların ayrılması bekleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe transfer haberleri: Vitor Pereiranın gözdesi takımdan ayrılıyor​
Fenerbahçe ligde 7. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın koltuğu sallanırken aynı zaman Portekiz'den transfer ettiği 25 yaşındaki Miguel Crespo da beklenileni veremedi.

Sarı-lacivertli takımda istenilen seviyeye ulaşamayan Miguel Crespo ve Max Meyer ile yolların ayrılması bekleniyor. 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Crespo’nun kiralanacağı öğrenildi.

  • Sosa, Zajc ve Pelkas gidebilir
  • Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc için ise gelen tekliflerin değerlendirilmesi bekleniyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Jose Sosa’nın da ayrılacak isimler arasında adı geçiyor. Bu arada Dinamo Moskova’nın Pelkas için 8 milyon euroluk bonservis bedelini gözden çıkardığı da belirtildi.

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