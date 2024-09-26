Avrupa Lig 1. hafta maçında Temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Union Saint-Gillose ile karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak olan mücadele saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe-Union Saint-Gillose maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Lig etabı ilk maçında Belçika temsilcisi Union Saint-Gillose'yi ağırlıyor.
Sarı-lacivertliler sahadan galibiyetle ayrılarak üç puanla başlamak istiyor.
Kadıköy'de oynanacak olan mücadele saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fransız hakem Bastien düdük çalacak.
Fenerbahçe'de eksik bulunmuyor. Konuk ekipte ise Teklab ve Kabangu sakatlığı, Fuseini ise cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE - UNİON SG 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Fred, Amrabat, İrfan Can, Szymanski, Cengiz, En-Nesyri.
Union Saint-Gilloise: Moris, Castro-Montes, Burgess, Kevin Mac Allister, Machida, Sadiki, Vanhoutte, Rasmussen, Ivanovic, Niang, Rodriguez.