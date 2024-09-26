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Fenerbahçe - Union SG | Canlı sonuç - Canlı izle

Fenerbahçe - Union SG | Canlı sonuç - Canlı izle

18:1626/09/2024, Perşembe
G: 26/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Fenerbahçe - Union SG
Fenerbahçe - Union SG

Avrupa Lig 1. hafta maçında Temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Union Saint-Gillose ile karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak olan mücadele saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe-Union Saint-Gillose maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Lig etabı ilk maçında Belçika temsilcisi Union Saint-Gillose'yi ağırlıyor.


Sarı-lacivertliler sahadan galibiyetle ayrılarak üç puanla başlamak istiyor.


Kadıköy'de oynanacak olan mücadele saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fransız hakem Bastien düdük çalacak.


Fenerbahçe'de eksik bulunmuyor. Konuk ekipte ise Teklab ve Kabangu sakatlığı, Fuseini ise cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.


FENERBAHÇE - UNİON SG 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Fred, Amrabat, İrfan Can, Szymanski, Cengiz, En-Nesyri.

Union Saint-Gilloise: Moris, Castro-Montes, Burgess, Kevin Mac Allister, Machida, Sadiki, Vanhoutte, Rasmussen, Ivanovic, Niang, Rodriguez.


FENERBAHÇE - UNİON SG CANLI İZLE

Fenerbahçe - Union SG maçını canlı izlemek için

FENERBAHÇE - UNİON SG CANLI SKOR


AVRUPA LİG 1. HAFTA SONUÇLARI


#Fenerbahçe
#Union Saint-Gilloise
#Avrupa Ligi

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