Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Lig etabı ilk maçında Belçika temsilcisi Union Saint-Gillose'yi ağırladı.





Sarı-lacivertliler sahadan 2-1 galip ayrılarak lig etabına üç puanla başladı.





Galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Çağlar Söyüncü ve 82. dakikada Burgess (K.K) kaydetti.





Konuk ekibin tek golünü 90+3. dakikada Sykes attı.





Fenerbahçe'de Osayi-Samuel 90. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı görerek penaltıya sebebiyet verdi. Dominik Livakovic, Ivanovic'e geçit vermedi.

Union Saint-Gilloise'de Mac Allister maçın 73. dakikasında direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.





Fenerbahçe bir sonraki hafta deplasmanda Twente ile karşı karşıya gelecek.





FENERBAHÇE - UNİON SG MAÇ SONUCU





FENERBAHÇE - UNİON SG MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI

2. dakikada Belçika ekibi tehlikeli geldi. Ivanovic'in pasında sol kanatta topla buluşan Sadiki, son çizgiye inip ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun kale sahasına yerden ortasında Rasmussen'den önce Oosterwolde topa müdahale etti. Rodriguez'in tamamlamak istediği meşin yuvarlağı yine Oosterwolde uzaklaştırdı.

15. dakikada Becao'nun uzaklaştırmak istediği topu kapan Niang, soldan hareketlenen Sadiki'ye pasını aktardı. Çaprazdan ceza sahasına giren bu futbolcunun şutunda, kaleci Livakovic gole izin vermedi.

17. dakikada kaleci Moris'in uzun gönderdiği topu Becao ıska geçince meşin yuvarlak Ivanovic'in önünde kaldı. Bu futbolcu, ceza sahasına girip topa sert vurdu. Kaleci Livakovic bu pozisyonda da başarılıydı.





26. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Soldan kazanılan kornerde Cengiz Ünder'in pasında topla buluşan Szymanski, arka direğe doğru ortasını yaptı. Becao'nun kafayla indirdiği topa savunmadan önce Çağlar Söyüncü vurarak meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.

İKİNCİ YARI

75’de Mac Allister ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla konuk ekibi eksik bıraktı.





82’de Burgess’in kendi kalesine attığı golle Fenerbahçe farkı 2’ye yükseltti.

65’te oyuna giren Osayi 90’da gördüğü ikinci sarıdan kırmızıyla hem takımını eksik bıraktı hem de penaltıya neden oldu. 90+2’de Ivanovic’in penaltısını Livakovic kurtardı ama 90+3’te Sykes maçın skorunu belirledi: 2-1.





FENERBAHÇE - UNİON SG MAÇ ÖZETİ

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AVRUPA LİG 1. HAFTA SONUÇLARI



