Fenerbahçe'de iki ayrılık birden: Takımla vedalaşacaklar

Fenerbahçe'de Simon Falette transferi sonrasında gündemde ayrılacak isimler var. Sarı lacivertlilerde sezon başında alınana Adil Rami ve kontratında fedakarlık yapan Alper Potuk gönderiliyor.

Fransız basınında yer alan haberlerde ülkesine döneceği belirtilen Rami'nin kısa süre içerisinde kontratını feshedeceği aktarıldı.

Alper Potuk da takımdan ayrılacak isimler arasında. Fenerbahçe'de bir türlü beklentileri karşılayamayan futbolcunun daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma kiralık olarak gideceği konuşuluyor.

28 yaşındaki oyuncunun Sivasspor'un gündeminde olduğu ve Fenerbahçe'den ayrılması halinde kırmızı beyazlıların kendisini kadrosuna katacağı belirtildi.

Comolli'nin geleceği ne olacak?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, son günlerde kontratı feshedileceği iddia edilen Comolli’yle şimdilik yoluna devam edeceklerini belirtti ve şöyle konuştu;