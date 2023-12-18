Rade Krunic ile her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, Milan ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Aynı zamanda sarı-lacivertliler, transfer dönemi başlamadan Krunic haricinde bir oyuncuyu daha kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.





Sezonun geride kalan bölümünde stoper hattında sakatlıkla ve cezalar nedeniyle sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, defansın göbeğini de takviye etmek istiyor. Bu bölge için çıkan aday ise İspanya'da Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü.





Sarı-lacivertli yönetimle bir görüşme gerçekleştiren 27 yaşındaki oyuncunun önceliğinin Avrupa'da kalmak ve 5 büyük ligde forma giymek olduğu belirtilse de kurulan temasın ardından Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Sarı-lacivertliler, Çağlar'ı 1.5 yıllığına kiralık olarak kadroya katmak istiyor.











