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Spor

Fenerbahçe'de stoperde öncelik Çağlar Söyüncü

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, stoper bölgesine Atletico Madrid forması giyen milli oyuncu Çağlar Söyüncü'yü düşünüyor. 27 yaşındaki oyuncu ile bir görüşme yapan sarı-lacivertliler, her ne kadar Çağlar 5 büyük ligde forma giymek istediğini belirtse de bu transferden vazgeçmiş değil.

Haber Merkezi
10:15 - 18/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Çağlar Söyüncü'nün güncel piyasa değeri 15 milyon euro.
Çağlar Söyüncü'nün güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

Rade Krunic ile her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, Milan ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Aynı zamanda sarı-lacivertliler, transfer dönemi başlamadan Krunic haricinde bir oyuncuyu daha kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.


Sezonun geride kalan bölümünde stoper hattında sakatlıkla ve cezalar nedeniyle sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, defansın göbeğini de takviye etmek istiyor. Bu bölge için çıkan aday ise İspanya'da Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü.


Sarı-lacivertli yönetimle bir görüşme gerçekleştiren 27 yaşındaki oyuncunun önceliğinin Avrupa'da kalmak ve 5 büyük ligde forma giymek olduğu belirtilse de kurulan temasın ardından Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Sarı-lacivertliler, Çağlar'ı 1.5 yıllığına kiralık olarak kadroya katmak istiyor.




#Fenerbahçe
#Çağlar Söyüncü
#Rade Krunic
17 dakika önce
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