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Fenerbahçe'de üç eksik bir şüpheli

Fenerbahçe'de üç eksik bir şüpheli

10:244/01/2025, Cumartesi
AA
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İsmail Yüksek sakatlığı nedeniyle Hatayspor maçında forma giyemeyecek.
İsmail Yüksek sakatlığı nedeniyle Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Hatayspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertli takımda bu maç öncesi üç eksik bulunuyor. Oğuz Aydın'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Hatayspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.


Lige verilen ara öncesinde deplasmanda Eyüpspor ile berabere kalan sarı-lacivertli takım, rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.


Süper Lig'de 36 puanı bulunan ikinci sıradaki Fenerbahçe, haftaya lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde başlıyor.



Üç eksik

Fenerbahçe, Hatayspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.


Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Rodrigo Becao'nun yanı sıra antrenmanda sakatlık yaşayan İsmail Yüksek, maçta forma giyemeyecek.


Oğuz Aydın'ın durumu yarın netleşecek

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Oğuz Aydın'ın maçta görev alıp almayacağı yarın belli olacak. Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan Oğuz, son 2 idmanda takımla çalıştı. 24 yaşındaki oyuncu, teknik heyetin görev vermesi durumunda kadroda yer alabilecek.

Oğuz Aydın son çalışmalarda yer aldı.

İki isim sınırda

Fenerbahçe'de 2 oyuncu Hatayspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.


Sarı-lacivertlilerde üçer sarı kartı bulunan Sofyan Amrabat ile Samet Akaydın, yarın kart görmeleri durumunda 19. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor maçında görev yapamayacak.





#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Hatayspor

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