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Spor

Fenerbahçe'den Perisic hamlesi: Menajerler tarafından önerildi

Ivan Perisic, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe’ye önerildi. Sarı-lacivertlilerin bu transfer için harekete geçmesi bekleniyor. Hırvat oyuncunun sözleşmesi 2024 Haziran'da sona erecek.

18:25 . 26/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Perisic bu sezon 13 gole katkı yaptı

Perisic bu sezon 13 gole katkı yaptı

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosuna genişletme çalışmalarını sürdürüyor.


Sarı lacivertliler, Ryan Kent ve Edin Dzeko transferlerine rağmen, hücum hattını daha fazla güçlendirmek istiyor. Gündeme gelen son isim, Ivan Perisic oldu.

Fenerbahçe'ye önerildi

TRT Spor'un haberine göre; 34 yaşındaki Hırvat futbolcu, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe’ye önerildi. Ancak, sarı lacivertli ekibin bu Transfer için henüz resmi bir adım atmadığı belirtildi.

Bu sezon Tottenham formasıyla çıktığı 44 maçta 1 kez fileleri havalandıran Perisic, 12 de asist yaptı. 34 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibi ile olan sözleşmesi 2024 Haziran'da bitecek.




#Transfer
#Fenerbahçe
#Perisic
14 dakika önce
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