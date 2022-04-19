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Spor Fenerbahçeli eski futbolcu Emmanuel Emenike hastaneye kaldırıldı
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Fenerbahçeli eski futbolcu Emmanuel Emenike hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe'nin Nijeryalı eski futbolcu Emmanuel Emenike, hastane yatağında çekilmiş bir videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Çok acı çektiğini ifade eden Emenike, daha sonra bu videoyu kaldırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeli eski futbolcu Emmanuel Emenike hastaneye kaldırıldı
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Bir dönem Türkiye'de de forma giyen Nijeryalı oyuncu Emmanuel Emenike, hastaneye kaldırıldı. Hastane odasından bir video paylaşan eski futbolcu, çok acı çektiğini söyledi.

"Kalbim artık taşıyamıyor"

Kolunda serim olduğu gözüken Emenike videoda, "Allah'ım beni koru. Acı bana, daha fazlasını kalbim artık taşıyamıyor" ifadelerini kullandı. Hastalığına ilişkin herhangi bir şey söylemeyen eski futbolcu, daha sonra bu paylaşımı kaldırdı.

  • Bu paylaşımın ardından birçok futbolcu ve taraftar, Emenike'ye destek mesajları attı.

Emenike'nin videosundan bir kare
Emenike'nin videosundan bir kare
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