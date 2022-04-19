Fenerbahçeli eski futbolcu Emmanuel Emenike hastaneye kaldırıldı

Bir dönem Türkiye'de de forma giyen Nijeryalı oyuncu Emmanuel Emenike, hastaneye kaldırıldı. Hastane odasından bir video paylaşan eski futbolcu, çok acı çektiğini söyledi.

"Kalbim artık taşıyamıyor"

Kolunda serim olduğu gözüken Emenike videoda, "Allah'ım beni koru. Acı bana, daha fazlasını kalbim artık taşıyamıyor" ifadelerini kullandı. Hastalığına ilişkin herhangi bir şey söylemeyen eski futbolcu, daha sonra bu paylaşımı kaldırdı.

Bu paylaşımın ardından birçok futbolcu ve taraftar, Emenike'ye destek mesajları attı.