​Fenerbahçe'nin istediği yabancı hocadan mesaj var: Heyecan verici teklifler geliyor

Sezona Ersun Yanal ile başlayan fakat alınan kötü sonuçların ardından yolların ayrıldığı Fenerbahçe'de henüz yeni bir isimle anlaşılmadı. Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ile görüştüklerini fakat son kararın sezon sonu verileceğini açıklayan sarı-lacivertlilerde, bir diğer isim olarak da İspanyol teknik adam Marcelino'nun adı geçiyor.

Son olarak Valencia'ı çalıştıran ve şuan boşta olan Marcelino, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İspanyol basınına konuşan 54 yaşındaki teknik adam, "İlk kez yurt dışında çalışma olasılığım var. Yeni sezonda iyi bir projede yer almak istiyorum. Heyecan verici teklifler var. Yeni bir meydan okuma için heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda İspanyol basını, Marcelino ile Fenerbahçe’nin ilgilendiğini ayrıca İtalya ve İngiltere’den de taliplerin olduğunu yazdı.