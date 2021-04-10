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Spor Fenerbahçenin Kübalı yıldızı Türk vatandaşlığına geçti
VOLEYBOL

Fenerbahçe'nin Kübalı yıldızı Türk vatandaşlığına geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Voleybol Federasyonu’nu kabul etti. Heyette bulunan Fenerbahçe'nin Kübalı oyuncusu Melissa Teressa Vargas, Türk vatandaşlığına geçti. 21 yaşındaki yıldız bundan sonra ay-yıldızlı forma için de ter dökecek.

Haber Merkezi AA
Fenerbahçenin Kübalı yıldızı Türk vatandaşlığına geçti
Vargas, yeni kimlik kartını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden adı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Voleybol Federasyonu yönetici ve oyuncularını kabul etti.

Beykoz Cam ve Billur Müzesi'nin açılışının ardından Vahdettin Köşkü'ne geçen Erdoğan'a, Türkiye Voleybol Federasyonu yönetici ve oyuncuları hediye takdim etti.

Öte yandan, ziyarette bulunan A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, İspanya'da geçirdiği rahatsızlığın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ambulans uçakla Türkiye'ye getirilip sağlığına kavuşmuştu.

Özbey, İspanya'da geçirdiği rahatsızlığın ardından desteklerini eksik etmeyen Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Heyette bulunan Küba vatandaşı Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Melissa Teressa Vargas'ın Türk vatandaşlığına geçtiği ve bundan sonra Milli Takım'da ter dökeceği kaydedildi.

Dünyaca ünlü Voleybolcular Naz Aydemir Akyol ile Eda Erdem Dündar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a voleybola olan desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Voleybol Federasyonu yönetici ve oyuncularını kabul etti
OYNAT 00:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Voleybol Federasyonu yönetici ve oyuncularını kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Voleybol Federasyonu yönetici ve oyuncularını kabul etti.

Beykoz Cam ve Billur Müzesi'nin açılışının ardından Vahdettin Köşkü'ne geçen Erdoğan'a, Türkiye Voleybol Federasyonu yönetici ve oyuncuları hediye takdim etti.

Öte yandan, ziyarette bulunan A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, İspanya'da geçirdiği rahatsızlığın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ambulans uçakla Türkiye'ye getirilip sağlığına kavuşmuştu. Özbey, İspanya'da geçirdiği rahatsızlığın ardından desteklerini eksik etmeyen Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Heyette bulunan Küba vatandaşı Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Melissa Teressa Vargas'in Türk vatandaşlığına geçtiği ve bundan sonra Milli Takım'da ter dökeceği kaydedildi. Dünyaca ünlü Voleybolcular Naz Aydemir Akyol ile Eda Erdem Dündar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a voleybola olan desteklerinden dolayı teşekkür etti.


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