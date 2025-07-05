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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist Fluminense oldu

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist Fluminense oldu

09:145/07/2025, Cumartesi
AA
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Fluminense, yarı finalde Palmeiras-Chelsea eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Fluminense, yarı finalde Palmeiras-Chelsea eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final turunda Fluminense, Al Hilal’i 2-1 mağlup ederek yarı finale çıkan ilk takım oldu.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final turunda Fluminense, Al Hilal'i 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. ABD'nin Orlando kentinde oynanan karşılaşmada Brezilya temsilcisi Fluminense ile Suudi Arabistan ekibi Al Hilal karşı karşıya geldi.


Fluminense'nin gollerini 40. dakikada Matheus Martinelli ve 70. dakikada Hercules kaydetti. Al Hilal'in tek golü ise 51. dakikada Marcos Leonardo'dan geldi.



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