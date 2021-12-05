Filistin'den Suudi Arabistan'a unutulmaz gol

Katar'da düzenlenen Arap Kupası'nda Filistin ve Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. Maç karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere bitti.
- Maça damga vuran gol Filistin Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Mohammed Rashid'ten geldi. Dakikalar 45+1'i gösterirken Tamer Seyam'ın pasında, ceza sahası dışında topla buluşan 26 yaşındaki Rashid harika bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.
İşte o harika gol;
Filistin'den Suudi Arabistan'a mis gibi gol! :)pic.twitter.com/FZMXrvGpYp
Filistin'den Suudi Arabistan'a mis gibi gol! :)pic.twitter.com/FZMXrvGpYp— Sernur (@SernurY) December 5, 2021