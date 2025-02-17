Fırtına alışkanlık yaptı

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor, dış sahada yaşadığı puan kayıplarına yenisini ekledi. Ligde deplasmandaki son galibiyetini geçen sezonun sondan bir önceki maçında Başakşehir'e karşı alan bordo-mavililer, bu sezon oynadığı 11 deplasman maçında henüz kazanamadı. Bu performans, Trabzonspor'un kulüp tarihinde bir sezonda yaşadığı en uzun deplasman galibiyet hasreti serisi olarak kayıtlara geçti.

Deplasmanlarda genel olarak aynı hataları yaptıklarına dikkat çeken Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının oyun planına sadık kalmadığını vurgulayarak, "Dengeyi bozan rakip değil, biz kendi oyunumuzu bozduk. İlk yarıda bir bölümde de bunu yaşadık. Savunmada kalmak, sadece geride durmak anlamına gelmez. Doğru zamanda adama yakın olmak gerekir. Bu konuda eksiklik yaşadığımızı söyleyebilirim" diyerek defansif hatalara dikkat çekti.