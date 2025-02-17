Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fırtına alışkanlık yaptı

Fırtına alışkanlık yaptı

09:0017/02/2025, Pazartesi
G: 17/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trabzonsporlu futbolcular Beşiktaş maçı sonrası büyük üzüntü yaşadı.
Trabzonsporlu futbolcular Beşiktaş maçı sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Süper Lig'de deplasmanda en son geçen sezonun sondan bir önceki haftasında Başakşehir'i yenen Trabzonspor'da dış saha galibiyeti hasreti 11 maça çıktı ve kulüp tarihinde bir sezonda yaşanılan en uzun kazanamama serisi oldu.

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor, dış sahada yaşadığı puan kayıplarına yenisini ekledi. Ligde deplasmandaki son galibiyetini geçen sezonun sondan bir önceki maçında Başakşehir'e karşı alan bordo-mavililer, bu sezon oynadığı 11 deplasman maçında henüz kazanamadı. Bu performans, Trabzonspor'un kulüp tarihinde bir sezonda yaşadığı en uzun deplasman galibiyet hasreti serisi olarak kayıtlara geçti.


Kendi oyunumuzu bozduk

Deplasmanlarda genel olarak aynı hataları yaptıklarına dikkat çeken Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının oyun planına sadık kalmadığını vurgulayarak, "Dengeyi bozan rakip değil, biz kendi oyunumuzu bozduk. İlk yarıda bir bölümde de bunu yaşadık. Savunmada kalmak, sadece geride durmak anlamına gelmez. Doğru zamanda adama yakın olmak gerekir. Bu konuda eksiklik yaşadığımızı söyleyebilirim" diyerek defansif hatalara dikkat çekti.





#Trabzonspor
#Süper Lig
#Şenol Güneş

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1992-1999-2008-2011 arası SGK'lılar için emeklilik tablosu açıklandı: Prim gününü 3600 - 5400 - 7200...