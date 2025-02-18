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Fırtına'da Gaziantep FK hazırlıkları sürüyor

Fırtına'da Gaziantep FK hazırlıkları sürüyor

19:5818/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Trabzonspor
Trabzonspor

Süper Lig'in 25'inci haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 25'inci haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular ısınmanın ardından pas ve topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi. Bordo-mavili takım, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.


Öte yandan, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 11.15'te basın toplantısı düzenleyecek.





#Trabzonspor
#Trendyol Süper Lig
#Gaziantep FK

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