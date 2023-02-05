Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir futbol turnuvası düzenlendi ve Kırgızistan takımlarından Top Team ile Rusya ekiplerinden 2Drots karşı karşıya geldi.





Futbol maçı boks karşılaşmasına döndü

Mücadelede yaşanan bir pozisyon esnasında, iki takımın futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Daha sonra bu gerginlik kavgaya dönüşürken, ortaya çıkan görüntüler boks karşılaşmasını aratmadı.





Kavganın asıl çıkış nedeninin, Rus takımı 2 Drots'un oyuncularının, Kırgızistan ekibi Top Team oyuncularına hakaretler ettiği ve bu davranışlarından dolayı sahanın karıştığı öğrenildi.



