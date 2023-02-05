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Spor

Futbol maçı boks karşılaşmasına döndü

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen bir turnuva maçında, ortalık karıştı. Bir pozisyon sonrasında çıkan kavga, boks karşılaşmalarını aratmadı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
14:53 . 5/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Karşılaşmada çıkan kavgadan bir görüntü

Karşılaşmada çıkan kavgadan bir görüntü

Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir futbol turnuvası düzenlendi ve Kırgızistan takımlarından Top Team ile Rusya ekiplerinden 2Drots karşı karşıya geldi.


Futbol maçı boks karşılaşmasına döndü

Mücadelede yaşanan bir pozisyon esnasında, iki takımın futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Daha sonra bu gerginlik kavgaya dönüşürken, ortaya çıkan görüntüler boks karşılaşmasını aratmadı.


Kavganın asıl çıkış nedeninin, Rus takımı 2 Drots'un oyuncularının, Kırgızistan ekibi Top Team oyuncularına hakaretler ettiği ve bu davranışlarından dolayı sahanın karıştığı öğrenildi.


#Top Team
#2Drots
#futbol
9 dakika önce
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Futbol maçı boks karşılaşmasına döndü
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