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ÖZET | Galatasaray - Beşiktaş: 2-1

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı, Mauro Icardi'nin attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte Galatasaray, puan tablosunda Beşiktaş'ın üstüne çıkarken, maç fazlasıyla lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde yer aldı. Galatasaray-Beşiktaş maçının özetini ve Icardi'nin attığı golleri haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Beşiktaş 2-1 maç özeti ve golleri izle: Süper Lig maç özetleri
Icardi'nin gol sevinci

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Haftanın bu önemli mücadelesini ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Goller Icardi'den

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 18 ve 59. dakikalarda Mauro Icardi kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü ise 28. dakikada Cenk Tosun attı.

Alınan bu üç puanla birlikte sarı-kırmızlı takım puanını 24'e yükseltirken, siyah-beyazlılar ise 22 puanda kaldı. Gelecek hafta Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ise sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

Galatasaray-Beşiktaş maç özeti

  • 18. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Rashica'nın sert ortasında arka direkteki Barış Alper Yılmaz meşin yuvarlağı kafayla altıpas gerisindeki Icardi'ye indirdi. Arjantinli golcü, bekletmeden çok sert bir şut çıkardı ve topu ağlara gönderdi: 1-0.
  • 28. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Gedson Fernandes'in Galatasaray yarı sahasının ortalarında sol kanatta kullandığı serbest vuruşta arka direkteki Saiss'in kafayla indirdiği topa altıpas gerisindeki Cenk Tosun vole vurdu ve ağları havalandırdı: 1-1.
  • 34. dakikada Oliveira, ceza sahası dışı sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta topu yerden altıpas gerisine gönderdi. Uygun durumda buraya hareketlenen Mertens topukla dokundu. Kaleye yönelen meşin yuvarlağı Mert Günok iyi bir refleksle çelmeyi başardı. Altıpasa düşen topu Galatasaraylı futbolcular ağlara göndermek istese de araya giren savunma kornere attı.
  • 34. dakikada Barış Alper'in soldan ortasında altıpas gerisindeki Abdülkerim Bardakcı'nın kafayla vurduğu top üstten auta gitti.
  • 45+3. dakikada Mertens'in ceza sahası dışı sol çaprazdan plase şutunda kaleci Mert, uzanarak soluna gelen topu çeldi.
  • Mücadelenin ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
  • 59. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında sol kanattan ilerleyen Barış Alper Yılmaz, pasını Oliveira'ya aktardı. Oliveira'nın içeri kestiği ortada Icardi'nin kafa vuruşu filelere gitti: 2-1.
  • 71. dakikada Mertens sol kanatta rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdi ve arka direğe yerden kesti. Bu topa Icardi'nin vuruşu direkten dönerken, seken topa Abdülkerim Bardakcı'nın şutunda top auta gitti.
  • 74. dakikada Galatasaray savunmasının arkasına hareketlenen Muleka, hızla ceza sahasına sokuldu. Bu oyuncunun vuruşunda top Muslera'da kaldı.
  • 75. dakikada Kerem Aktürkoğlu sol kanatta topla buluştu ve rakibinden sıyrılarak ceza sahasına girdi. Kerem'in yaptığı vuruşta top üst direkten döndü.
  • 84. dakikada Cenk Tosun'un sol kanattan Muslera'yı önde görüp yaptığı vuruşta topu Muslera kornere çeldi.
  • 85. dakikada Redmond topu ceza sahasına havalandırdı. Seken topu önünde bulan Weghorst'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
  • 87. dakikada Rashica, sağ kanatta topla buluştu ve rakiplerinden sıyrılarak hızla ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sol ayağıyla yaptığı vuruşta Mert Günok gole izin vermedi.
  • Müsabaka ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, karşılaşma sonrasında taraftara üçlü çektirdi.
Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, karşılaşma sonrasında taraftara üçlü çektirdi.

Sahasındaki son 6 maçta 5 galibiyet, bir beraberlik

Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile oynadığı son 6 derbide mağlup olmadı. Siyah-beyazlılara karşı iç sahadaki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunda, 27 Şubat 2017'de yapılan maçta yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 6 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, söz konusu derbilerde 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım bu maçlarda 11 gol atarken, kalesinde ise 2 gol gördü.

Okan Buruk ilk derbisinden zaferle ayrıldı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenörlük kariyerindeki ilk derbiden zaferle ayrıldı. Futbolculuk kariyerinde hem Galatasaray hem de Beşiktaş forması altında çok sayıda derbi oynayan Okan Buruk, teknik direktör olarak ilk derbi sınavını Beşiktaş karşısında verdi. Sarı-kırmızılı takım, Buruk yönetimindeki ilk derbiyi galibiyetle tamamladı.

Okan Buruk, ayrıca Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş karşısında ligde ilk kez galibiyet gördü. Galatasaray'da futbolcular Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Dries Mertens, Mauro Icardi, Milot Rashica, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö ve Emmin Bayram da Süper Lig'deki ilk derbilerinde galibiyet sevinci yaşadı.

Barış Alper Yılmaz ilk kez 11'de

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, bu sezon ilk kez bir maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde hücumun solunda Barış Alper Yılmaz'a forma verdi. Barış Alper Yılmaz, bu sezon 7 lig ve bir Türkiye Kupası maçında sonradan oyuna dahil olmuştu.

Taraftarlardan tribünleri doldurdu

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Beşiktaş ile oynadığı derbi maça yoğun ilgi gösterdi. Tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. İl Spor Güvenlik Kurulunda kulüplerin talepleri doğrultusunda alınan kararla Beşiktaşlı taraftarlar, derbiyi statta takip edemedi.

Masuaku kadrodan çıkarıldı

Siyah-beyazlı takımda derbi öncesi sakatlanan Arthur Masuaku kadrodan çıkarıldı. Dün açıklanan kamp kadrosunda yer alan Demokratik Kongolu oyuncu, dizindeki kıkırdakta yaşadığı problem sonrası sağlık heyetiyle yapılan değerlendirmenin ardından maç kadrosuna alınmadı.

Dele Alli ilk kez yedek kaldı

Sezon başladıktan sonra transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Beşiktaş'a transfer olan Dele Alli, siyah-beyazlı takımda ilk kez yedek kaldı. Transferinin ardından ilk maçına 4. haftadaki Demir Grup Sivasspor karşısında çıkan Dele Alli, sakatlığı nedeniyle Medipol Başakşehir ve İstanbulspor karşılaşmalarında forma giyememiş daha sonraki maçlara ise on birde çıkmıştı.

Siyah-beyazlı oyuncu geçen hafta oynanan HangiKredi Ümraniyespor maçının 46. dakikasında ise teknik direktör Şenol Güneş tarafından oyundan alınmıştı.

Atiba ilk kez kadroda

Sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon siyah-beyazlı formayı giyemeyen Atiba Hutchinson, derbi maçta takımdaki yerine döndü. Bir süredir takımla çalışmaya başlayan tecrübeli futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş tarafından yedek soyunduruldu.

Galatasaray-Beşiktaş maç özeti izle

Galatasaray-Beşiktaş maçının özetini izlemek için tıklayınız.

Jorge Jesus Galatasaray - Beşiktaş derbisini statta takip etti
SPOR
Jorge Jesus Galatasaray - Beşiktaş derbisini statta takip etti

Mauro Icardi Beşiktaş derbisinde tarihe geçti
SPOR
Mauro Icardi Beşiktaş derbisinde tarihe geçti

Sosyal medyayı sallayan paylaşım

Sosyal medyayı
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​​Galatasaray'ın derbi sonrasında paylaşımı binlerce beğeni aldı.
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