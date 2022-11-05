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Mauro Icardi Beşiktaş derbisinde tarihe geçti

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadelenin 18. dakikasında Galatasaray, Mauro Icardi'nin attığı şık golle Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti. Bu golle birlikte Mauro Icardi, tarihe geçti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mauro Icardinin golü izle: Icardi Beşiktaş maçında tarihe geçti
Icardi'nin gol sevinci

Süper Lig'in 13. haftası derbiye sahne oldu. Galatasaray, NEF Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmanın 18. dakikasında sarı-kırmızlı takım Mauro Icardi'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Mauro Icardi'nin golü

Galatasaray, 18. dakikada Mauro Icardi'nin golü ile maçta 1-0 öne geçti. Rashica'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında, arka direkten Barış Alper Yılmaz'ın kafayla indirdiği topu önünde bulan Mauro Icardi, altı pas önünden yaptığı sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Mert Günok'un sağından üst köşede ağlarla buluşturmayı başardı.

Mauro Icardi Beşiktaş derbisinde tarihe geçti

  • Beşiktaş derbisinde fileleri havalandıran Arjantinli oyuncu tarihe geçti. Mauro Icardi, Süper Lig tarihinde Galatasaray formasıyla Beşiktaş filelerini havalandıran ilk Arjantinli futbolcu oldu.

Galatasaray-Beşiktaş (CANLI)
SPOR
Galatasaray-Beşiktaş (CANLI)

Galatasaray-Beşiktaş

Galatasaray-Beşiktaş

​​Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor.
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