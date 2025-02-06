Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray Carlos Cuesta'yı açıkladı: İşte sözleşme detayları

Galatasaray Carlos Cuesta'yı açıkladı: İşte sözleşme detayları

22:196/02/2025, Perşembe
G: 6/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Carlos Cuesta 26 numaralı formayı giyecek.
Carlos Cuesta 26 numaralı formayı giyecek.

Galatasaray Kulübü, Genk forması giyen Carlos Cuesta'yı 3 sezona yayılmış taksitler halinde 8 milyon euro karşılığında transfer olduğunu açıkladı.

Galatasaray Kulübü, Kolombiyalı stoper oyuncusu Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattığını duyurdu.


Sarı-kırmızılılar, bu transfer için Genk Kulübü'ne 3 sezona yayılmış taksitler halinde 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.


Galatasaray'dan yapılan KAP bildiriminde şu ifadelere yer verildi;

Genk Kulübü'ne 3 sezona yayılmış taksitler halinde toplam net 8.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.


Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.


Buna göre:

2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için net 650.000 EUR,

2025-2026 sezonu için net 1.450.000 EUR,

2026-2027 sezonu için net 1.550.000 EUR,

2027-2028 sezonu için net 1.650.000 EUR garanti ücret ödenecektir."



İmza sonrası açıklamalarda bulunan Cuesta şu ifadeleri kullandı;
'Hemen şimdi oynamak istiyorum'

"Burada olduğum ve Galatasaray'la sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. Hemen şimdi oynamak istiyorum. Büyük oyuncularla, bu büyük kulüpte oynamak herkesin hayalidir. Umarım Galatasaray ve taraftarımız için %100'ümü verebilirim."

'Davinson Sanchez ile konuştum'

"Buraya gelmeden önce Davinson Sanchez ile konuştum. Bana, "Buraya gel. Galatasaray en iyi kulüptür. Burada oynar ve seviyeni yukarıya atlatırsındır" dedi. Burada tabii ki milli takım arkadaşımı bulacak olmam da güzel bir duygu."




#Galatasaray
#Carlos Cuesta
#Transfer

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da yarın 7 Şubat okullar tatil mi? Son dakika valilikten açıklama yapıldı mı?