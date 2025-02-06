Galatasaray Kulübü, Genk forması giyen Carlos Cuesta'yı 3 sezona yayılmış taksitler halinde 8 milyon euro karşılığında transfer olduğunu açıkladı.
Galatasaray Kulübü, Kolombiyalı stoper oyuncusu Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
Sarı-kırmızılılar, bu transfer için Genk Kulübü'ne 3 sezona yayılmış taksitler halinde 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Genk Kulübü'ne 3 sezona yayılmış taksitler halinde toplam net 8.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için net 650.000 EUR,
2025-2026 sezonu için net 1.450.000 EUR,
2026-2027 sezonu için net 1.550.000 EUR,
2027-2028 sezonu için net 1.650.000 EUR garanti ücret ödenecektir."
"Burada olduğum ve Galatasaray'la sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. Hemen şimdi oynamak istiyorum. Büyük oyuncularla, bu büyük kulüpte oynamak herkesin hayalidir. Umarım Galatasaray ve taraftarımız için %100'ümü verebilirim."
"Buraya gelmeden önce Davinson Sanchez ile konuştum. Bana, "Buraya gel. Galatasaray en iyi kulüptür. Burada oynar ve seviyeni yukarıya atlatırsındır" dedi. Burada tabii ki milli takım arkadaşımı bulacak olmam da güzel bir duygu."