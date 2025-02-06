Galatasaray Kulübü, Kolombiyalı stoper oyuncusu Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattığını duyurdu.





Sarı-kırmızılılar, bu transfer için Genk Kulübü'ne 3 sezona yayılmış taksitler halinde 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.





Galatasaray'dan yapılan KAP bildiriminde şu ifadelere yer verildi;

Genk Kulübü'ne 3 sezona yayılmış taksitler halinde toplam net 8.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.





Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.





Buna göre:

2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için net 650.000 EUR,

2025-2026 sezonu için net 1.450.000 EUR,

2026-2027 sezonu için net 1.550.000 EUR,

2027-2028 sezonu için net 1.650.000 EUR garanti ücret ödenecektir."









İmza sonrası açıklamalarda bulunan Cuesta şu ifadeleri kullandı;

'Hemen şimdi oynamak istiyorum'

"Burada olduğum ve Galatasaray'la sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. Hemen şimdi oynamak istiyorum. Büyük oyuncularla, bu büyük kulüpte oynamak herkesin hayalidir. Umarım Galatasaray ve taraftarımız için %100'ümü verebilirim."

'Davinson Sanchez ile konuştum'

"Buraya gelmeden önce Davinson Sanchez ile konuştum. Bana, "Buraya gel. Galatasaray en iyi kulüptür. Burada oynar ve seviyeni yukarıya atlatırsındır" dedi. Burada tabii ki milli takım arkadaşımı bulacak olmam da güzel bir duygu."











