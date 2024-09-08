Galatasaray milli arayı boş geçmiyor. Sarı kırmızılılar, ligde oynayacağı Çaykur Rizespor maçın öncesinde hazırlık maçı yapacak.

Galatasaray, 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray - Esenler Erokspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan yayınlanacak?