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Spor

Galatasaray Esenler Erokspor ile karşılaşacak

Galatasaray milli takım arasında hazırlık maçı oynayacak. Sarı kırmızılı kulüp, Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray - Esenler Erokspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan yayınlanacak?

Haber Merkezi
10:29 - 8/09/2024 Pazar
Güncelleme: 10:30 - 8/09/2024 Pazar
Yeni Şafak
Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor
Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor

Galatasaray milli arayı boş geçmiyor. Sarı kırmızılılar, ligde oynayacağı Çaykur Rizespor maçın öncesinde hazırlık maçı yapacak.


Galatasaray, 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray - Esenler Erokspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan yayınlanacak?


Galatasaray - Esenler Erokspor maçı hangi kanaldan yayınlanacak?


Galatasaray - Esenler Erokspor maçı 8 Eylül 2024 tarihinde 18:30'da karşılaşacak. Karşılaşmanın GS YouTube kanalından canlı yayınlanması bekleniyor.



#Galatasaray
#Esenler Erokspor
#Süper Lig
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