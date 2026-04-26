Derbinin VAR hakemi resmen duyuruldu.
Türkiye'de milyonların kilitlendiği Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında, futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR'ı açıklandı.
Süper Lig'in 31. haftasında bugün Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanacak. Şampiyonluk yolundaki kritik mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.
Öte yandan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Ömer Faruk Turtay oldu.
Karşılaşma bu akşam saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.
