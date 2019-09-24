Galatasaray-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıkıyor

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak derbi maçın biletleri, çarşamba günü satışa çıkarılacak.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre Türk Telekom Stadı'nda cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletleri Beyoğlu GSStore, Aslanlıyol gişeleri, aktif satış noktaları, "passo.com.tr" ve 0850 724 33 44 numaralı passolig çağrı merkezinden satışa sunulacak.

Bilet satışları, çarşamba günü saat 11.00'den itibaren GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olacak. 26 Eylül Perşembe günü sadece GS logolu passolig kartlarına satışı yapılacak biletleri, 27 Eylül Cuma günü ise Fenerbahçe kartı dışında tüm passolig kart sahipleri temin edebilecek.

Galatasaray'da Belhanda'nın boşluğu dolmuyor Galatasaray şampiyonluk yaşadığı son iki sezonun ardından, bu sezon Süper Lig'e kötü başladı. İlk haftada Yukatel Denizlispor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, İttifak Holding Konyaspor'la evinde oynadığı maçta 1-0 öndeyken, son dakikada yediği golle puan kaptırmıştı. Ligde bu karşılaşmaların ardından çıktığı İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında alınan 3-2 ve Kasımpaşa müsabakasındaki 1-0'lık galibiyet Galatasaray'a ilaç olsa da, sarı-kırmızılıların BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanında 'kazanıldı' denilen maçı yine son dakikalarda yediği golle 1-1 berabere bitirmesi, taraftarları arasında büyük tepki oluşturdu.Son iki sezonda kazandığı kupalarla taraftarlarını sevince boğan Galatasaray'ın toplam 5 maçta 7 puanı sahada bırakması sarı-kırmızılı renklere gönül verenleri üzdü. Ligde 8 puanla 7'nci sırada bulunan Galatasaray en son 2015-2016 sezonunun ilk 5 haftasında 7 puan kaybetmişti. Son 4 sezondaki ilk 5 hafta karnesiSezon /Puan 18-19 / 12 17-18 / 13 16-17 / 11 15-16 / 8Ömer Bayram'dan ekstra performans Galatasaray’da geçen sezon sol çizgiye alternatif olarak alınan Ömer Bayram, yetersiz bulunmuş ve gönderilmek istenmişti. Ancak hazırlık döneminde orta sahada görev verilmesiyle gelen şansı iyi değerlendiren Ömer, gösterdiği ekstra performansla takımda kalmayı başardı. Geçen hafta Kasımpaşa karşısında Lemina'nın yerine merkezde görev verilen Ömer, Falcao'ya asist yaparak göz doldurdu.Önceki gün de Yeni Malatya'ya karşı orta sahada başlayan tecrübeli futbolcu, yine golün hazırlayıcısı oldu. Ancak Ömer'in ikinci yarıda sol beke çekilmesi hem kendi hem de takıma adına olumlu olmadı. Bu değişikliğin ardından Yeni Malatyaspor, Galatasaray'ın solundan tehlikeli ataklara geliştirdi ve yerini yadırgayan Ömer buna engel olamadı. Diğer taraftan Galatasaray orta sahasının da direnci düştü. Belhanda'sız olmuyorSarı-kırmızılılar, Kasımpaşa maçında çenesi kırılan Younes Belhanda'nın boşluğunu da dolduramadı. Yeni Malatyaspor karşılaşmasında takımdan ayrı kalan Faslı futbolcunun yokluğunda, sarı-kırmızılılar hücumda organize olmakta ve tempoyu yükseltmekte çok zorlandı. Geçen sezonlarda da Galatasaray'ın Belhanda'nın yokluğunda gol yollarında çözüm üretmekte zorluk çektiği gözlenmişti.Belhanda'nın cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasına yetiştirilmesi için sarı-kırmızılılarda seferberlik ilan edildi. Bugünkü antrenmana maskeyle çıkan tecrübeli futbolcunun dev derbide özel maskeyle görev alması bekleniyor.

Derbi maçın bilet fiyatları şöyle:

Kategori 1: 1.500 lira

Kategori 2: 1.300 lira

Kategori 3: 1.200 lira

Kategori 4: 1.200 lira

Kategori 5: 1.000 lira

Kategori 6: 800 lira

Kategori 7: 600 lira

Kategori 8: 400 lira

Kategori 9: 350 lira

Kategori 10: 225 lira

Kategori 11: 200 lira

Kategori 12 (Misafir takım): 200 lira