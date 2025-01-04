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Galatasaray - Göztepe || Canlı skor - Canlı sonuç

Galatasaray - Göztepe || Canlı skor - Canlı sonuç

18:014/01/2025, Cumartesi
G: 4/01/2025, Cumartesi
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Galatasaray - Göztepe
Galatasaray - Göztepe

Trendyol Süper Lig 18. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Galatasaray-Göztepe maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 18. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, lige verilen ara sonrası çıkacağı ilk karşılaşmada puan kaybı istemiyor.


RAMS Park'ta oynanacak olan müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Alper Akarsu düdük çalacak.


Galatasaray'da üç isim sınırda

Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, sarı kart görmeleri halinde 19. haftadaki RAMS Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek.


GALATASARAY - GÖZTEPE 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Yunus, Barış Alper, Osimhen.

Göztepe: Lis, Koray, Heliton, Bokele, Dennis, Matsuki, Miroshi, Nielsen, Djalma, Tijanic, Romulo.


GALATASARAY - GÖZTEPE CANLI SKOR


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Galatasaray
#Göztepe
#Trendyol Süper Lig

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