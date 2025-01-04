Galatasaray - Göztepe || Canlı skor - Canlı sonuç

Trendyol Süper Lig 18. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Galatasaray-Göztepe maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 18. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, lige verilen ara sonrası çıkacağı ilk karşılaşmada puan kaybı istemiyor.
RAMS Park'ta oynanacak olan müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Alper Akarsu düdük çalacak.
Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, sarı kart görmeleri halinde 19. haftadaki RAMS Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek.
GALATASARAY - GÖZTEPE 11'LER
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Yunus, Barış Alper, Osimhen.
Göztepe: Lis, Koray, Heliton, Bokele, Dennis, Matsuki, Miroshi, Nielsen, Djalma, Tijanic, Romulo.