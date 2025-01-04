Trendyol Süper Lig 18. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar, 2-1 kazandı.





Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Victor Osimhen ve 61. dakikada Yunus Akgün kaydetti. Göztepe'nin tek golünü 27. dakikada Romulo attı.





Bu galibiyetin ardından lider Galatasaray puanını 47 yükseltti ve maç fazlasıyla puan farkını 11'e çıkardı. Göztepe ise 28 puanla 5. sırada kaldı.





Galatasaray, Göztepe galibiyetiyle bu sezonki resmi karşılaşmalardaki yenilmezlik serisini 21 maça çıkardı.





Yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılılar, önümüzdeki hafta deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR:

8' Galatasaray penaltı kazandı. Soldan kullanılan korner atışında Djalma'nın müdahalesiyle Kaan Ayhan yerde kalırken hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi.

10' Penaltıda topun başına geçen Victor Osimhen, takımını öne geçirdi: 1-0.

27' Sol kanatta topla buluşan Romulo, Sanchez'i geçti. Karşı karşıya kalan Romulo, topu ağlara gönderdi: 1-1.

43' Göztepe ikinci gole yaklaştı. İzmir ekibinin hızlı atağını kesmek isteyen Jakobs'un ters vuruşunda Muslera'yı geçen top direğin dibinden kornere gitti.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

61' Savunma arkasına sarkan Yunus Akgün ters ayağıyla çaprazdan yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi: 2-1.

77' Juan'ın indirdiği topta çalımlarla penaltı noktası önüne kadar ilerleyen Victor Hugo karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Muslera meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

80' Kullanılan korner sonrası oluşan karambolde direkten dönen topu Torreira tamamladı fakat gol inceleme sonrası ofsayt nedeniyle iptal edildi.

90+7' Berkan Kutlu'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mateusz Lis'de kaldı.

Karşılaşma Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.





GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇ SONUCU





GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ

Galatasaray - Göztepe maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.





Maçtan notlar:

Abdülkerim Bardakcı'ya plaket verildi

Karşılaşma öncesinde Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Kayserispor mücadelesiyle sarı-kırmızılılarda 100. resmi maçına çıkan defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'ya plaket takdim ederken, üzerinde 100 numaralı ve adının yazılı olduğu forma hediye etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar da Bardakcı'yı alkışladı.





Osimhen gollere devam ediyor

Sarı-kırmızılı ekibin 26 yaşındaki Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, gollerine hız kesmeden devam ediyor. Göztepe karşılaşmasının 10'uncu dakikasında penaltıdan ağları havalandırarak açılış golünü atan Osimhen, sarı-kırmızılı formayla gol sayısını da 13'e çıkarmış oldu. Son olarak Süper Lig'in 17'nci haftasında oynanan Kayserispor mücadelesinde 2 gol atan golcü oyuncu, Göztepe maçını da boş geçmemiş oldu.





Yunus Akgün gol sayısını 11'e çıkardı

Göztepe ağlarına gönderdiği golle bu sezonki gol sayısını 11'e çıkaran Yunus Akgün, üst üste 5'inci maçında da fileleri sarsmayı başardı. Sırasıyla; Sivasspor, Malmö, Trabzonspor, Kayserispor ve Göztepe ağlarına 1'er gol atan Yunus Akgün, Süper Lig'de de 6'ncı golüne ulaştı. UEFA Avrupa Ligi'nde de 5 golü olan 24 yaşındaki milli oyuncu, şimdiden kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor.





Ferdi Tayfur unutulmadı

Geçtiğimiz günlerde Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, müsabaka öncesinde unutulmadı. Stat hoparlörlerinden Tayfur'un şarkıları çalınırken, taraftarlar da eşlik etti. Ayrıca stat barkovizyonlarında da Ferdi Tayfur'un fotoğrafı yer aldı.





Galatasaray yenilmezlik serini 21 maça çıkardı

En son UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Young Boys'a yenilen Galatasaray, daha sonra oynadığı maçlarda kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar 15'i Süper Lig, 6'sı da Avrupa Ligi olmak üzere toplam 21 müsabakada, 16 galibiyet elde ederken, 5 kez de berabere kaldı.

Tribünler doldu

Galatasaray taraftarı, Göztepe maçında da takımını yalnız bırakmadı. RAMS Park'ta oynanan mücadelede tribünler dolarken, sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesinde yaptıkları tezahüratlarla futbolcuları maça hazırladı. Göztepe taraftarı da deplasman tribünündeki yerini aldı.





TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU



