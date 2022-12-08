Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı: 6 eksik

Dünya

Alman bürokrat: Darbeciler Alman demokrasisi için tehdit

Almanya’da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Thomas Haldenwang, darbe planladıkları gerekçesiyle bazı üyeleri tutuklanan İmparatorluk Vatandaşlarının (Reichsbürger), devlet ve demokrasi için tehdit oluşturduğu konusunda uyardı.