Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten yeni sezonda şampiyonluk mesajı:

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten yeni sezonda şampiyonluk mesajı:

16:42, 14/08/2026, Cuma
AA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten yeni sezonda şampiyonluk mesajı:
Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, bugün başlayacak olan Süper Lig öncesi açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 2026-2027 sezonunda da Süper Lig şampiyonu olarak tarih yazmak istediklerini söyledi.

Özbek, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden "Hedef 2027" başlığıyla yayımlanan mesajında, ligde bugün oynayacakları mücadeleyle yeni bir sezona başladıklarını kaydederek, "Dört yıl önce çıktığımız bu yolculukta üst üste dört şampiyonluğun gururunu ve mutluluğunu yaşadık. Bu dört senede hiç unutamayacağımız mutluluklar yanında üzüntüler ve endişeler de yaşadık. Ama her sezonun sonunda değişmeyen tek bir şey vardı: Galatasaray kazandı. Şimdi önümüzde tarih yazma fırsatı var. Bu sezon, hepimiz için Galatasaray tarihinin en önemli sezonlarından biri. Çünkü profesyonel lig tarihimizde ilk kez, üst üste beşinci kez şampiyon olma ve daha önce ulaşamadığımız bir başarıya ulaşma fırsatı önümüzde duruyor. Dört yıl boyunca yaptıklarımız artık geçmişin başarılarıdır. Kupalarımız müzemizde, şampiyonluklarımız tarihimizdeki yerini aldı. Şimdi sıra beşinci şampiyonlukta." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ı büyük yapan şeylerden birinin taraftarının hiçbir başarıyı yeterli görmemesi olduğunu belirten Dursun Özbek, mesajına şöyle devam etti:

"Biliyorum; bugün bazılarınız daha iyisini, daha fazlasını hayal ederek stadımıza geliyor, televizyon karşısında yerini alıyor. Bu hayalleri bundan yıllar önce sizinle birlikte kurmaya başlayan birisi olarak bundan en çok mutlu olan insan benim. Galatasaray'ı büyük yapan şeylerden biri de taraftarının hiçbir başarıyı yeterli görmemesidir. Sizden sadece bir şeyi hatırlamanızı istiyorum. Bu takım dört yıldır yalnızca rakiplerini yenmedi. Umutsuzluğu yendi. 'Bu kez olmaz' denilen düşünceleri yendi. 'Yapamazlar' diyenleri yendi. Sahada mücadele etti, kendisine karşı oynanan oyunları da yendi. Düştü, ayağa kalktı. Geride kaldı, yetişti. Yoruldu, mücadele etti ve sonunda dört kez üst üste o kupayı kaldırdı. Çünkü Galatasaray'ın en büyük gücü yalnızca sahaya çıkan on bir futbolcu değildir. Galatasaray'ın en büyük gücü, kendisine inanan milyonlardır. Bu takım en büyük başarılarını, camiasıyla tek yürek olduğunda kazandı."

Özbek, mesajında bu akşamki düdükle yeni bir hikayenin başlayacağını aktararak, "Ama biz ne istediğimizi çok iyi biliyoruz. Beşinci kez üst üste şampiyon olmak istiyoruz. Türkiye'de daha önce ulaşılmamış bu başarıya ulaşmak istiyoruz. Çocuklarımızın yıllar sonra anlatacağı,'Ben o beşinci şampiyonluğu yaşadım' diyeceği bir sezon istiyoruz. Bugün yönetimiyle, teknik heyetiyle, futbolcusuyla ve taraftarıyla Galatasaray'ın yanında olmanın günüdür. Sizlerin bazı adımları daha erken görmek istediğinizi de biliyoruz. Biraz daha sabır. Hepimizi heyecanlandıracak gelişmeler için artık çok fazla beklemeyeceğiz. Galatasaray'ın hedefleri ne kadar büyükse, bizim sorumluluğumuz da o kadar büyüktür. Bunun bilinciyle hareket ediyoruz. Bugünden itibaren hepimizin başka bir görevi daha var. Tribünde, sokakta, evde, dünyanın neresinde olursak olalım bu takıma yeniden o duyguyu hissettirmek... Biz buradayız. Biz inanıyoruz. Ve daha işimiz bitmedi. Dört şampiyonluk bize beşincisini garanti etmiyor. Ama bize bir şeyi hatırlatıyor: Şampiyon olmak Galatasaray'ın kimliğinde, özünde var. Bu kez yalnızca bir kupa için değil, tarihe geçmek için yola çıkıyoruz. Birlikte yazdığımız bu hikayenin en güzel cümlesi henüz yazılmadı. Şimdi sıra beşincide. Aynı umutla... Aynı inançla... Hedef 2027." şeklinde görüş belirtti.


Sezonun açılış maçına Türk asıllı yabancı hakem! Galatasaray - Çorum FK maçının VAR hakemi belli oldu
Spor
Sezonun açılış maçına Türk asıllı yabancı hakem! Galatasaray - Çorum FK maçının VAR hakemi belli oldu

Başlıklar :Dursun ÖzbekFUTBOLGalatasaray
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026