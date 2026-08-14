Sezonun açılış maçına Türk asıllı yabancı hakem! Galatasaray - Çorum FK maçının VAR hakemi belli oldu
14:21, 14/08/2026, CumaG: Güncelleme: 14:22, 14/08/2026, Cuma
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun perdesi bu akşam oynanacak Galatasaray - Arca Çorum FK mücadelesiyle açılıyor. RAMS Park'ta saat 21.30'da başlayacak karşılaşma öncesinde futbolseverlerin merakla beklediği Video Yardımcı Hakem (VAR) ataması resmiyet kazandı.
Galatasaray ile Çorum FK arasında oynanacak karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Fedai San üstlenecek.
VAR'DA TÜRK ASILLI İSVİÇRELİ HAKEM
Bu akşam oynanacak mücadelede VAR koltuğunda Türk asıllı İsviçreli hakem Fedai San yer alacak.
Karşılaşmanın hakem kadrosunda görev yapacak Fedai San, kritik pozisyonlarda orta hakeme VAR üzerinden destek verecek.
Galatasaray - Çorum FK mücadelesinde gözler aynı zamanda Türk asıllı İsviçreli hakemin VAR performansında olacak.
Başlıklar :GalatasarayÇorum FKSüper Lig
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