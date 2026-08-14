Lukaku’dan Fenerbahçe taraftarının gönlünü fetheden sözler: 'Benim ikinci evim'

Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemindeki en büyük bombası olan Belçikalı dünyaca ünlü santrfor Romelu Lukaku, sarı-lacivertli kulübe imza atmasının ardından basının karşısına geçerek çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Transfer sürecindeki güvenlerinden ötürü kulüp kurmaylarına teşekkür eden Lukaku, hedeflerinin tüm kupaları kazanmak olduğunu vurguladı.