Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında lig ikincisi Samsunspor'u konuk edecek. Bu karşılaşmayla birlikte iki takım ligde 63. kez rakip olacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 9 galibiyet, 1 beraberlikle alarak 28 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 25 puanla ikinci sırada yer alıyor.





Galatasaray - Samsunspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?





Galatasaray'ın RAMS Park'ta Samsunspor'u konuk edeceği maç bugün saat 16.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.





Yenilgisiz tek takım Galatasaray





Süper Lig'in yenilgisiz tek takımı Galatasaray, son 11 maçta kaybetmezken, 10 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar ligde geçtiğimiz sezonun son maçında Konyaspor'u yenerken, bu sezon da Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Alanyaspor, Antalyaspor ve Beşiktaş'ı mağlup etti, Kasımpaşa ile ise berabere kaldı.





Aslan'da iki eksik





Galatasaray'da, Samsunspor maçında Kaan Ayhan sarı kart cezasından dolayı oynamayacak. Sarı-kırmızılılarda Tottenham maçında sakatlanan ve sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi uzun bir süre sahalarda yer alamayacak. Senegalli sol bek Ismail Jakobs'un ise kadroda olması bekleniyor.









Sarı kart alarmı verildi





Sarı-kırmızılılarda, Samsunspor mücadelesinde öncesinde bir futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Kolombiyalı defans oyuncusu Davinson Sanchez, bu müsabakada sarı kart görmesi halinde 13. haftada deplasmanda oynayacakları Bodrum FK karşılaşmasında cezalı olacak.





Son 6 maçı kazandı





Galatasaray, kırmızı-beyazlı takımla yaptığı son 6 maçı kazandı. Rakibi karşısında son yenilgisini 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, Samsun temsilcisiyle sonrasında 6 lig maçı yaptı. Söz konusu maçların tamamını 3 puanla kapatan Galatasaray, 18 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.









Galatasaray - Samsunspor maçı muhtemel 11'leri





Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Jelert, Sanchez, Abdülkerim, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Yunus, Osimhen.

Samsunspor: Okan, Bola, Drongelen, Satka, Zeki, Ntcham, Bennaser, Dimata, Holse, Emre, Mouandilmadji.











