Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Carlos Cuesta, sarı-kırmızılı takımda oynayan 8. Kolombiyalı futbolcu olacak. Galatasaray, İtalya'nın Roma takımına kiralanan Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un yerini Belçika temsilcisi Genk'ten Kolombiyalı Carlos Cuesta'yı alarak doldurdu. Sarı-kırmızılı ekip, 25 yaşındaki futbolcu için Genk'e 8 milyon avro bonservis ücreti ödedi. Carlos Cuesta, Galatasaray'a transfer olan 8. Kolombiyalı futbolcu ünvanını aldı. Unutulmaz kaleci Faryd Mondragon'un 2001'de transfer edilmesiyle başlayan süreçte sarı-kırmızılı takımda sırasıyla Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao ve Davinson Sanchez forma giydi.





Yabancı sayısı 209'a çıktı





Carlos Cuesta transferiyle sarı-kırmızılı takımın tarihindeki toplam yabancı futbolcu sayısı 209'a yükseldi. Galatasaray, eski adı Türkiye 1. Futbol Ligi olan Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bu transfer dönemine kadar 6 kıta ve 53 ülkeden 207 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı. Ara transfer dönemindeki ilk transferini ikas Eyüpspor'dan milli futbolcu Ahmed Kutucu'yu katarak gerçekleştiren Galatasaray, ilk yabancı transferinde de İspanyol yıldız Alvaro Morata'yı renklerine bağladı. İspanyol santrfor, ile 208 olan yabancı oyuncu sayısı, Cuesta'nın alınmasıyla 209'a çıktı.





En fazla yabancı Brezilya'dan





Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılar'dan yana kullandı. Sarı-kırmızılı ekip, 64 yılda 25 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.





Türk asıllı yabancılar





Galatasaray'da başka ülke vatandaşı olan 7 Türk asıllı futbolcu forma giydi. İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok, Almanya vatandaşı olan Pierre Esser ve Kerem Demirbay, İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz ile Avusturya pasaportuna sahip Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayı terletti.







