Galatasaray yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenoglio'nun yanı sıra yardımcı antrenör Stefano Micoli ve kondisyoner Maurizio Negro ile yolların ayrıldığı belirtilerek, "Marco Fenoglio ve ekibine çalışmaları için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında kendilerine başarılar dileriz." denildi.