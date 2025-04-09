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Galatasaray yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık

Galatasaray yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık

19:039/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Marco Fenoglio
Marco Fenoglio

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Marco Fenoglio'nun görevine Galatasaray yenilgisi sonrası son verildi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada "Marco Fenoglio ve ekibine çalışmaları için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında kendilerine başarılar dileriz." denildi.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Marco Fenoglio'nun görevine son verildi.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenoglio'nun yanı sıra yardımcı antrenör Stefano Micoli ve kondisyoner Maurizio Negro ile yolların ayrıldığı belirtilerek, "Marco Fenoglio ve ekibine çalışmaları için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında kendilerine başarılar dileriz." denildi.



Fenerbahçe Medicana yarı final serisinin ilk maçında Galatasaray konuk oldu. Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 3-2 mağlubiyetle ayrılarak seride 1-0 geriye düştü.



#Fenerbahçe Medicana
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