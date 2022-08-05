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Galatasaray yıldız futbolcuyla Milano'da resmi sözleşme imzaladı

Galatasaray, uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile sözleşme imzaladı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano sosyal medya hesabından transfer detaylarını duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray yıldız futbolcuyla Milanoda resmi sözleşme imzaladı
Lucas Torreira

Galatasaray uzun süredir istediği Lucas Torreira transferini tamamladı. Sarı kırmızılılar Uruguaylı orta saha oyuncusunu yarın İstanbul'a getiriyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Torreira'nın Galatasaray ile Milano'da resmi sözleşme imzaladığını duyurdu.

Sarı kırmızılılar Torreira transferi için Arsenal'e 6-7 milyon euro dolaylarında bir bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

  • Torreira geçtiğimiz sezon İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'da kiralık olarak forma giymişti.
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