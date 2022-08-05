Galatasaray yıldız futbolcuyla Milano'da resmi sözleşme imzaladı

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YÖK ile EÜAŞ arasındaki iş birliği protokolünün ilk toplantısı Soma'da yapıldı

Yükseköğretim Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, "Yer altı ve yer üstü zenginliklere sahip olmak kadar, bu kaynakları işleyecek teknolojilere sahip olmak da son derece mühim." ifadesini kullandı.