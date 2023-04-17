Süper Lig lideri Galatasaray, 30. hafta maçında yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 27 maçta 21 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 66 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alıyor.