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Spor

Galatasaray'da 5 futbolcu sınırda

Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sergio Oliveira sarı kart sınırında bulunuyor.

12:02 . 17/04/2023 Pazartesi
AA
Galatasaray kadrosu

Galatasaray kadrosu

Süper Lig lideri Galatasaray, 30. hafta maçında yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.


Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 27 maçta 21 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 66 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alıyor.


Corendon Alanyaspor da Süper Lig'de oynadığı 28 maçın 8'ini kazanırken, 8'inde berabere kaldı, 12'sinde ise mağlup oldu. 32 puana sahip Akdeniz ekibi, averajla 11. sırada bulunuyor.


İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç, 2-2 berabere bitmişti.


'Sarı' alarm

Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesinde 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.


Sarı-kırmızılı futbolcular Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, yarın sarı kart görmeleri durumunda 31. haftadaki Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.






#Süper Lig
#Galatasaray
#Alanyaspor
#Karagümrük
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