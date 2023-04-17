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Spor

Rashica kalmak istiyor

Galatasaray'da son haftaların yükselen yıldızı Milot Rashica, performansıyla ilk 11'deki yerini garantiledi. Forma giydiği son 6 lig maçında 3 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan Kosovalı oyuncu, sarı-kırmızılı takımda kalmak istediğini menajerine iletti.

Umut Yılmaz
10:26 . 17/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Rashica'nın güncel piyasa değeri 7,5 milyon euro

Rashica'nın güncel piyasa değeri 7,5 milyon euro

Galatasaray'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica, son dönemde gösterdiği başarılı performansla beğenileri kazandı. Yaz transfer döneminde İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'den kiralanan Rashica, sezona durgun başlasa da kısa sürede açıldı.


Teknik direktör Okan Buruk'un verdiği şansları iyi değerlendiren 26 yaşındaki futbolcu, ilk 11'in değişilmez isimlerinden biri oldu. Buruk, ligin kalan haftalarında performansında düşüş olmaması halinde Rashica'yı hep as kadroda değerlendirecek.


Başarılı futbolcu, forma giydiği son 6 lig maçında 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.


Tercihini menajerine iletti

Norwich City'den bir yıllığına kiralanan Milot Rashica, kariyerine Galatasaray'da devam etmek istiyor. Hem sarı-kırmızılı kulübü hem İstanbul'u hem de Galatasaray taraftarlarından gördüğü ilgiden memnun olan Kosovalı yıldız, menajerine Galatasaray'da kalmak istediğini iletti.


2021-2022 sezonunda transfer ettiği Rashica için 11 milyon euro bonservis ücreti ödeyen Norwich ekibi, alt lige düştüğü Premier Lig'e geri çıkamadı. Kosovalı futbolcuyu elinde tutması zor olan İngiliz ekibi, yeniden kiralama ya da satma opsiyonlarını değerlendirecek.





#Galatasaray
#Milot Rashica
#Norwich City
1 saat önce
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