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Galatasaray'da Fernando Muslera üzüntüsü: İlk defa onsuz bir kadro gönderildi

Galatasaray’ın Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdiği 14 yabancı oyuncu arasında sakatlığı süren Uruguaylı kaleci Fernando Muslera yer almadı.

Haber Merkezi İHA
Fernando Muslera

Fernando Muslera

Galatasaray, tedavisi süren Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’nın lisansını çıkartmadı.

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Muslera daha sonra ameliyat edilmişti. Deneyimli kalecinin bu sezonun ilk yarısında forma giymesi beklenmiyordu.
Sarı-kırmızılıların Ahmet Çalık’ın takımdan ayrılmasının ardından defans bölgesindeki boşluğu 21 yaşındaki Nijeryalı defans oyuncusu Valentine Ozornwafor’u listeye ekleyerek doldurdu.

Galatasaray’ın TFF’ye bildirdiği listede 14 yabancı olarak kimler var?

  • Christian Luyindama, Jesse Sekidika, Marcelo Saracchi, Marcao, Martin Linnes, Mbaye Diagne, Oghenekaro Etebo, Omar Elabdellaoui, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Sofiane Feghouli, Valentine Ozornwafor, Younes Belhanda.


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