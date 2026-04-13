Galatasaray'da gözler Gençlerbirliği maçına çevrildi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 18 Nisan Cumartesi günü Gençlerbirliği'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Dün Kocaelispor'la berabere kalan Galatasaray, 30. haftada oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.
Koşu çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, hazırlıklarını 15 Nisan Çarşamba günü yapacağı idmanla sürdürecek.