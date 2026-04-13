Eski Süper Lig hakemi açıkladı: 'Galatasaray-Fenerbahçe maçını o yönetecek'

Eski Süper Lig hakemi açıkladı: 'Galatasaray-Fenerbahçe maçını o yönetecek'

16:57 13/04/2026, Pazartesi
G: 13/04/2026, Pazartesi
Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakemini açıkladı.
Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakemini açıkladı.

Yeni Şafak Spor Kural programında konuşan eski FIFA kokartlı yan hakem Aleks Taşcıoğlu, derbiye iki hafta kala Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakemine ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Süper Lig’de son 5 haftaya girilirken şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde hakem tartışmaları yeniden gündeme oturdu.

Eski FIFA kokartlı yan hakem Aleks Taşcıoğlu, Yeni Şafak Spor Youtube Kural programında dev maçın hakemine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Eski FIFA kokartlı yan hakem Aleks Taşcıoğlu.

Tascıoğlu, derbiyi yönetecek ismin alternatifsiz olduğunu belirterek, Yasin Kol’un görev alabileciğini öne sürdü.

"Muhtemelen Yasin Kol'u konuşuyoruz olacağız. Çünkü alternatifi yok. Bu artık bir iki isim ilave edeceğin durum değil. Bu hafta oynanacak maçlara haksızlık etmeyelim. Zorlu bir hafta bizi bekliyor. Sami Yen'e kaldığını düşünürsek gerçekten hakem açısında çok bir mücadele bizi bekleyecek. Elit kategorilerdeki hakemlerimiz yok meydanda. Göremiyoruz yani. Allah yardımcıları olsun."




