Eski Süper Lig hakemi açıkladı: 'Galatasaray-Fenerbahçe maçını o yönetecek'

Yeni Şafak Spor Kural programında konuşan eski FIFA kokartlı yan hakem Aleks Taşcıoğlu, derbiye iki hafta kala Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakemine ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulundu.
Süper Lig’de son 5 haftaya girilirken şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde hakem tartışmaları yeniden gündeme oturdu.
Tascıoğlu, derbiyi yönetecek ismin alternatifsiz olduğunu belirterek, Yasin Kol’un görev alabileciğini öne sürdü.
"Muhtemelen Yasin Kol'u konuşuyoruz olacağız. Çünkü alternatifi yok. Bu artık bir iki isim ilave edeceğin durum değil. Bu hafta oynanacak maçlara haksızlık etmeyelim. Zorlu bir hafta bizi bekliyor. Sami Yen'e kaldığını düşünürsek gerçekten hakem açısında çok bir mücadele bizi bekleyecek. Elit kategorilerdeki hakemlerimiz yok meydanda. Göremiyoruz yani. Allah yardımcıları olsun."