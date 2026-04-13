Yapay zekâdan olay Süper Lig tahmini: Şampiyonu açıkladı!

Zirvede puan farkı erirken Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor arasındaki şampiyonluk yarışı son 5 haftaya girilirken nefes kesiyor. Yapay zeka girilen verilen sonucunda sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacak takımı açıkladı.
Süper Lig’de 2025/26 sezonunda heyecan doruğa ulaştı. 29. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk yarışındaki üç güçlü aday arasındaki puan farkı iyice daraldı.
Haftanın kritik karşılaşmalarında Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile berabere kalırken; Galatasaray sahasında Kocaelispor karşısında puan kaybı yaşadı. Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe ise Kayserispor deplasmanında farklı galibiyet alarak yarışta önemli bir avantaj yakaladı.
1) Galatasaray: 68 puan
2) Fenerbahçe: 66 puan
3) Trabzonspor: 64 puan
Son 5 haftaya girilirken şampiyonluk ihtimalleri yeniden hesaplandı. Euro Club Index verilerine göre sezon sonunda oluşması beklenen puan tablosu ve sıralama dikkat çekiyor.
Yapay zekaya göre sezon sonu tahmini;
2) Fenerbahçe – 77 puan
3) Trabzonspor – 73 puan
4) Beşiktaş – 64 puan
5) Göztepe – 54 puan