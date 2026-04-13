Yapay zekâdan olay Süper Lig tahmini: Şampiyonu açıkladı!

14:2313/04/2026, Pazartesi
Trendyol Süper Lig
Zirvede puan farkı erirken Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor arasındaki şampiyonluk yarışı son 5 haftaya girilirken nefes kesiyor. Yapay zeka girilen verilen sonucunda sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacak takımı açıkladı.

Süper Lig’de 2025/26 sezonunda heyecan doruğa ulaştı. 29. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk yarışındaki üç güçlü aday arasındaki puan farkı iyice daraldı.

Haftanın kritik karşılaşmalarında Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile berabere kalırken; Galatasaray sahasında Kocaelispor karşısında puan kaybı yaşadı. Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe ise Kayserispor deplasmanında farklı galibiyet alarak yarışta önemli bir avantaj yakaladı.

Bu sonuçların ardından ligde puan durumu şu şekilde oluştu:

1) Galatasaray: 68 puan

2) Fenerbahçe: 66 puan

3) Trabzonspor: 64 puan

Son 5 haftaya girilirken şampiyonluk ihtimalleri yeniden hesaplandı. Euro Club Index verilerine göre sezon sonunda oluşması beklenen puan tablosu ve sıralama dikkat çekiyor.

Yapay zekaya göre sezon sonu tahmini;

1) Galatasaray – 80 puan

2) Fenerbahçe – 77 puan

3) Trabzonspor – 73 puan

4) Beşiktaş – 64 puan

5) Göztepe – 54 puan




