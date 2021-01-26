Spor Galatasarayda Mostafa Mohamed transferi bitiyor Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı
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Galatasaray'da Mostafa Mohamed transferi bitiyor: Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in uzun süredir transferini istediği Mostafa Mohamed adım adım sarı kırmızılı kulübe yaklaşıyor. Golcü futbolcu son olarak takımının Afrika Şampiyonlar Ligi kadrosuna eklenmedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mostafa Mohamed, Zemalek kulübünün en etkili isimlerinden biri olarak gösteriliyordu.
Mostafa Mohamed, Zemalek kulübünün en etkili isimlerinden biri olarak gösteriliyordu.

Mısır'ın gelecek vadeden oyuncusu Mostafa Mohamed, Galatasaray'a transfer olmaya çok yakın. Mısır basınında yer alan haberlere göre sarı kırmızılılar golcü oyuncunun transferi için yoğun bir çaba sarf ediyor.

5 milyon dolarlık bonservis için farklı formüller üzerinde girişimlerde bulunan Galatasaray yönetiminin oyuncunun transferini sonlandırmak üzere olduğu aktarıldı. Bununla birlikte Mohamed, takımının Afrika Şampiyonlar Ligi kadrosuna eklenmedi.

  • CAF Disiplin Kurulu Mostafa Mohamed'e 4 maçtan men cezası vermişti. Mısırlı golcünün Afrika Şampiyonlar Ligi'nde ilk dört karşılaşmada forma giyemeyeceği duyurulmuştu. Ancak yetenekli ismin kadroya eklenmemesinin sebebi tamamen transfer kaynaklı. Zemalek'in en önemli isimleri arasında olan golcü oyuncu cezası bittikten sonra da takıma katılabilecek ve organizasyonda forma giyebilecekti.

Mısır'da yer alan haberlerde yetenekli golcünün kadroya eklenmemesi Galatasaray'a transfer olacağı şeklinde yorumlandı.

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