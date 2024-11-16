Galatasaray’da transfer zirvesi

Bu sezon yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefi koyan Galatasaray’da transfer çalışmaları erken başladı. Devre arasında takımı güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı takım, kolları şimdiden sıvadı. Bir öncelik listesi belirleyen Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, ilk olarak eksik bölgelerin güçlendirilmesini istedi. Buruk’un ilk güçlendirmek istediği bölgelerden biri sol bek oldu. İsmail Jakobs’un alternatifinin olmaması ve Senegalli oyuncunun iki kez sakatlanması sonrasında sol bek transferi istendi. Ayrıca henüz bekleneni veremeyen Elias Jelert’in devre arasına kadar sergileyeceği performansa göre bir de sağ bek bakılacak.