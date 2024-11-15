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Galatasaray'dan Victor Osimhen'in bonservisi için tarihi formül

Galatasaray'dan Victor Osimhen'in bonservisi için tarihi formül

Mustafa Göksel
18:0715/11/2024, Cuma
G: 15/11/2024, Cuma
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Victor Osimhen - Galatasaray
Victor Osimhen - Galatasaray

Galatasaray Kulübü, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in bonservisini alabilmek için yeni bir formül üzerinde çalışıyor. Sarı Kırmızılıların Napolili yetkililere sunmaya hazırlandığı teklif için menajer George Gardi, yoğun bir mesai harcıyor.

Galatasaraylı idareciler, Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in bonservisini alabilmek için yeni bir formül üzerinde anlaştı. Bu formüle göre Sarı Kırmızılılar, Osimhen'in 75 milyon Euro'luk bonservisinin yarısına ortak olacak. Oyuncuyu oynatma hakkı Galatasaray'da kalırken sezon sonunda olası bir satışta bonservis bedeli Napoli ve Galatasaray arasında yarı yarıya paylaşılacak.

Napoli "Yüzde 50"ye sıcak bakıyor

Napoli kulübünün, menajer Gardhi'nin aracı olduğu yüzde 50 teklifine sıcak baktığı belirtildi. İtalyanlar, Osimhen'in bonservisinin yarısı için Ocak ayında kasaya 37.5 milyon Euro ekleyerek Finansal Fair Play konusunda UEFA'ya olumlu bir rapor sunmak istiyor. Napoli'nin bu konudaki tutumu paranın taksitli şekilde kulübe ödenmemesi. Galatasaray ise sponsorların desteğiyle bu rakamı taksitler halinde ödemek istiyor.

Sezon sonu için 'serbest kalma maddesi' devreye girebilir

Napoli, oyuncunun bonservisi için 75 milyon Euro talep ediyordu. Ocak ayında planlandığı gibi oyuncunun bonservisine ortak olunması halinde Osimhen için sözleşmesine 100 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi eklenecek. Yıldız isim sezon sonunda transfer olursa 100 milyon Euro Galatasaray ve Napoli arasında yarı yarıya bölüşülecek. Böylelikle Galatasaray, ilk aşamada kiralık olarak transfer ettiği Osimhen'den hem 1 sezon faydalanmış olacak hem de kasaya 12.5 milyon Euro ekleyecek.

  • Öte yandan Osimhen'in bir sonraki satışından elde edilecek pay da Napoli ve Galatasaray kulüpleri arasında paylaşılacak. Bu noktadaki beklenti ise yüzde 20.
İstatistikleri göz kamaştırıyor
  • Osimhen Galatasaray kariyerinde çıktığı 6 lig maçında 6 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi. Nijeryalı yıldız, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 maçta ise 2 gol 2 asistlik bir performans sergiledi. Tottenham maçının adamı olan Osimhen, Avrupa'daki piyasasını yeniden güçlendirdi.


#Galatasaray
#Süper Lig
#Victor Osimhen

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