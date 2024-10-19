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Victor Osimhen'den inanılmaz gol: Yıllarca unutulmayacak

Victor Osimhen'den inanılmaz gol: Yıllarca unutulmayacak

Haber Merkezi
21:2019/10/2024, Cumartesi
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Osimhen'in gol vuruşu
Osimhen'in gol vuruşu

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Mücadeleyi sarı kırmızılı takım 3-0 kazanmasına rağmen, Victor Osimhen'in attığı gol Antalyaspor maçına damga vurdu. Osimhen, Antalyaspor'a karşı harika bir röveşata golüyle takımının üçüncü golünü atmış oldu. Galatasaray'da Victor Osimhen'in Antalyaspor'a attığı röveşata golünü haberimizden izleyebilirsiniz.

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Mücadeleyi sarı kırmızılı takım 3-0 kazandı.


Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 10 ve 52. dakikalarda Icardi ile 90+3. dakikada Osimhen kaydetti. Bu galibiyetle birlikte Galatasaray, arka arkaya 13 deplasman maçını kazanarak, Süper Lig rekoru kırmış oldu.


Osimhen'den harika gol

90+2. dakikada Hakim Ziyech’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topu kontrol eden Victor Osimhen sol çaprazdan röveşatayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.



Galatasaray'da Victor Osimhen'in Antalyaspor'a attığı röveşata golünü izle





#Galatasaray
#Osimhen
#Antalyaspor

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